السودان..القائم بالأعمال الأمريكي شوكان يزور حقل هجليج النفطي

وصل السودان القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان حقل هجليج للبترول بولاية غرب كردفان. وجرى استقبال المسؤول الأمريكي، بواسطة والي غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح ولجنة الأمن بالولاية.

وأجرى الطرفان مباحثات مشتركة تركزت على الجوانب الاقتصادية.

وأزالت الولايات المتحدة اسم السودان من قوائم الإرهاب، نهايات العام 2020.

تصريحات ووعود

وأعرب شوكان عن سعادته بزيارة غرب كردفان، وقال إنه سيقف خلال الزيارة على فرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع المستثمرين الأمريكيين للوصول إلى الولاية.

وتعد شركة شيفرون الأمريكية أول شركة تبدأ أنشطة للبحث عن البترول بالبلاد في حقبة الرئيس المخلوع جعفر النميري.

بدوره أعرب حماد، عن تطلعاته أن تكون الزيارة مدخلاً للاستثمارات الأمريكية.

وأشار لامتلاك الولاية ميزاتٍ تفضيلية في الموارد المشجعة على الاستثمار كالذهب والبترول والحديد، إلى جانب الزراعة والثروة الحيوانية.

وأجرى شوكان طوافاً على عدد من مناطق انتاج النفط، ومقر شركة شيفرون الأمريكية، ومطار مدينة المجلد، كما تشملت الزيارة عدد من مناطق التعدين بالولاية .

وتحول نظام المخلوع البشير في تسعينيات القرن المنصرم إلى الصين لاستخراج النفط السوداني.

وزير الزراعة يبحث مشروعات شمال كردفان لمؤتمر باريس

وفي سياق اخر أكد بروفيسور الطاهر إسماعيل محمد حربي وزير الزراعة والموارد الطبيعية ان زيارته لولايتي شمال وجنوب كردفان تجئ للوقوف على الأوضاع الزراعية الراهنة والترتيبات وإستعدادات ولايتي شمال وجنوب كردفان للموسم الزراعي المقبل .

وقال الوزير في تصريح لوكالة السودان للانباء ان الزيارة تهدف لمناقشة المشروعات الولائية التي يمكن تضمينها في المشروعات المتعلقة بمؤتمر باريس. وقدم الدكتور ادريس موسى ادم عمر المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان تقريرا متكاملاً عن الجهود التي تبذلها وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية لهذا الموسم متناولا حجم المساحات المستهدفة للموسم الزراعي المقبل والانتاجيات الخاصة بالموسم من توفير المدخلات المختلفة من تقاوي ومحروقات وخلافها من المدخلات الخاصة بالموسم.

وأضاف المدير العام لوزارة الانتاج والموراد الاقتصادية إن وزارته شرعت في الترتيبات والاستعدادات المبكرة للمقابلة الموسم المقبل. ومن جانبه أشاد السيد الوزير بالترتبيات الجيدة لشمال كردفان لهذا الموسم . وأكد علي أهمية الزراعة ودورها في الاقتصاد لافتا الى أن الزراعة هي المخرج الأوحد للنهوض بالبلاد .

وأشاد الوزير بمبادرة شمال كردفان بإعاده تعمير حزام للصمغ العربي مشيرا إلى أن وزارته ستولي جل الاهتمام ودعم جهود الولاية لإعادة تعمير حزام الصمغ العربي وذلك لأهميته .