ظهر الأمير حمزة لأول مرة بعد الأزمة الأخيرة التي حلت بالعائلة الملكية بالأردن، والتي وُصفت بأنها محاولة للانقلاب على الملك عبد الله الثاني تم إحباطها من قبل القوى الأمنية.

إذ رافق الأمير حمزة بن الحسين، العاهل الأردني عبد الله الثاني، في زيارة أضرحة ملكية اليوم الأحد، جنباً إلى جنب مع كل من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بمناسبة حلول مئوية الدولة الأردنية.

كما رافق العاهل الأردني كل من الأمير حسن والأمير فيصل والأمير علي والأمير هاشم والأمير راشد، بحسب سكاي نيوز عربية.

يأتي الظهور الأول للأمير حمزة بعد سلسلة من الحملات التي أطلقها ناشطون ومقربون من الأمير على خلفية اختفائه ورواج أنباء عن إخضاعه للإقامة الجبرية وأيضاً نفيه إلى خارج المملكة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأردنيين المقيمين في منطقة دابوق، وهي المنطقة التي يسكن فيها الأمير حمزة عبر حساباتهم على “تويتر” أنباء عن وجود “تشويش” في خدمة الإنترنت، وحركة طيران مروحي طوال الليل غير اعتيادية.

كما تداولت مواقع إعلامية دولية أنباء عن فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة الأمر الذي رفضه الأمير خلال تسجيل صوتي له قال فيه: “أكيد مش رح ألتزم لما يقلك ممنوع تطلع وممنوع تغرد وممنوع تتواصل مع الناس وبس مسموح لك تشوف العائلة”..

وأضاف ولي العهد الأردني السابق أنه سجل التهديدات التي وجهها له رئيس هيئة الأركان الذي سحب الحرس الخاص به، وأشار الى أنه شارك هذا التسجيل مع الأصدقاء والأقارب في حال وقع أمر ما له، مضيفا: “الآن بانتظار نشوف شو بدهم يعملوا أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصعّد الآن”.

وتابع: “أن يأتيك رئيس أركان ويقول لك مثل هذا الكلام.. هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن تفاصيل القصة الكاملة لـ “ليلة إحباط المؤامرة” في المملكة.

وتحدث الصفدي عن إحباط مخطط استهدف أمن المملكة وزعزعة استقرارها، عبر حلقات تنسيق واسعة ربطت بين ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد الأشراف، وأشخاص آخرين

The post الأمير حمزة في ظهوره الأول بعد الأزمة برفقة ملك الأردن appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ