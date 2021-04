التحالف: يعترض ويدمر طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

أقر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه الأراضي السعودية.

كما أشار تحالف دعم الشرعية، في بيانين منفصلين، إلى أنه اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي ، الأولى تجاه خميس مشيط والثانية تجاه جازان.

حيث التحالف إن “محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية”،وأضاف “نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وسبق لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن أعلن في الأول من أبريل الجاري عن تدمير صاروخ باليستي على منصة إطلاقه في اليمن وفق ما نقل التلفزيون السعودي عن التحالف, في وقتها ، ذكر أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب.

وفي 28 مارس الماضي، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين تبعان للميليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وصرح التحالف إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة,حيث ترفض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مقترحا لوقف إطلاق النار تقدمت به الرياض الشهر الماضي.

