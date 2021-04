صلاة التراويح في الحرمين الشريفين تُخفف بأمر ملكي

صدر عن العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمر ملكي عاجل يتعلق بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

فقد صرَّحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيانها اليوم، أنه تم: “صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك”.

وبدوره الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أكد على أن قرار الملك بخصوص صلاة التراويح يأتي في سياق حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين في بيئة صحية آمنة.

وقالت وسائل إعلام سعودية أن “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن”.

وشددت على أن: “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي”، بحسب سبوتنيك.

وكانت قد قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

وقالت الوزارة في بيانها أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتلاءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته” .

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها”.

وفي السياق أشارت وزارة الحج السعودية إلى حددت إصدار تصاريح العمرة و الزيارة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم عن طريق تطبيقات ” توكلنا ” و ” اعتمرنا ” .

إذ أكدت وزارة الحج أن إصدار التصريحات ستنحصر في تطبيقي ” اعتمرنا” و ” توكلنا ” في نسختهما المحدثة ، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية .

و بينّت أن ” الهدف من تشغيل التطبيقين هو مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له ” .

