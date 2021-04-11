جبريل ابراهيم نحن في كل وزارات القطاع الاقتصادي نعمل على الإصلاح

قال الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن تجربة مصر في التحول الإقتصادي مفيدة ومهمة جدا للسودان وسبق أن وجدنا ترحابا وحفاوة في زيارتنا لجمهورية مصر العربية.

وقال خلال افتتاح جلسة المباحثات مع وزير المالية المصري الدكتور محمد أحمد معيط ووفده اليوم بمباني وزارة المالية بالخرطوم أن زيارة الوفد المصري الشقيق جاءت في توقيت مناسب وأضاف جبريل “نحن في كل وزارات القطاع الاقتصادي نعمل على إصلاح القطاع الاقتصادي”.

واضاف جبريل “نحن الآن نرتب للقاء باريس في منتصف الشهر القادم وتجربة مصر مفيدة جدا للسودان وهي أقرب تجربة لنا”.

وقال جبريل في تصريحات صحفية تابعها المراسل عقب اللقاء “استمعنا للتجربة المصرية للاصلاح وكيف كان شاملا وكيف كان التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة متكاملا مما أدى الى نتائج ملموسة لذا لابد من تبادل الخبرات بين الجانبين”.

مصر

من جانبه أكد الدكتور محمد احمد معيط وزير المالية المصري متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا “انه في بلده السودان الشقيق وسبق أن عاش فيه أربع سنوات من قبل وسط أهلي وأخوتي”.

وقال معيط أن الاقتصاد المصري مر بظروف صعبة ولكن بحمد الله تجاوزناها وقد مررنا بأزمة كورونا والإصلاح .

ودعا معيط الى أهمية التعاون والتنسيق وقال ” ونحن نتحمل مسؤولية تاريخية ولابد من إشراك المواطن في كل الخطط والبرامج .

وقال إن عملية الإصلاح في مصر ارتكزت على عدة محاور تتعلق بالسياسات النقدية والمالية فكان لابد من التخلص من دعم المحروقات والكهرباء وتحول دعم القمح الى دعم رغيف العيش.

وقال معيط في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن اللقاء تناول المراحل التى مر بها الاقتصاد المصري والخطوات والسياسات التي اتبعت وأضاف معيط بأنه سيكون هنالك تعاون كامل بين البلدين والوزارات وسيكون تبادل خبرات وزيارات.