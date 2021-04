وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.

ومن بين التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم “وثيقة المبادئ التوجيهية“، مطالبة الحكومة المصرية بـ”ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها”.

حيث تعتبر هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاما.

كما و أعلنت مؤسسة “ماعت” المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. أن الوثيقة جاءت في ختام مؤتمر “النيل من أجل السلام”، بدعوة من منظمة “المنبر الإفريقي” الكينية،.خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل،. في العاصمة الأوغندية كمبالا.

خطة استراتيجية

وقد شارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول إفريقية،.هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.

كما تباحث خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة،. حول أهمية نهر النيل والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على ملف أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه،. وعدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.

وناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى,. للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة،. باعتبارها تعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.

حيث اتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات .للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.

وقد اقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل,على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر “نواة لتأسيس كيان يهدف لإقرار السلام ومنع النزاع”.

The post من دول عدة.. “وثيقة إفريقية” تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ