أوستن يؤكد التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة على علاقاتها الحيوية مع إسرائيل وملتزمة بضمان أمنها في المنطقة.

وصرح أوستن أن : “العلاقة بين أمريكا وإسرائيل جوهرية للأمن الإقليمي وثابتة ولا يمكن أن تنفصم، وقائمة على الثقة، وأتطلع لتعزيز تلك الثقة”.

وشدد أوستن خلال لقاء مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تل أبيب : “على التزام إدارة بايدن بحماية إسرائيل وأمنها، وأن علاقتنا الثنائية مع إسرائيل مهمة لاستقرار المنطقة”.

وأضاف: “سنواصل المشاورات مع شركائنا في إسرائيل لتعزيز أمنهم، واتفقنا على العمل لتعزيز التعاون العسكري”، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي شأن منفصل، طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن من الكونغرس الأمريكي 715 مليار دولار، لتخصيصها للبنتاغون وذلك لمواجهة “تهديدات محتملة”.

ونشر موقع البيت الأبيض على الشبكة العنكبوتية، مسودة لميزانية الولايات المتحدة لهذا العام ورد فيها: “يتضمن الطلب الرئاسي لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية“.

وأضافت: “هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاغون”.

وجاء في المسودة أيضاً: “ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن منفصل، توصل العراق مع الولايات المتحدة إلى إقرار سحب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية خلال المحادثات الأخيرة بين الجانبين، على خلفية الاعتداءات المتكررة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق.

وبناءً على الاتفاق ستتحول مهمة القوات الأمريكية في العراق من القتال ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي إلى مهمة التدريب وتقديم المشورة العسكرية.

وشدد الجانبان في بيان مشترك على أن “مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت إلى (مهمة) تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني (لذلك) خلال محادثات مقبلة”.

وأردف البيان المشترك أن “انتقال القوات الأمريكية والدولية من العمليات القتالية إلى التدريب والتجهيز ومساعدة قوات الأمن العراقية يعكس نجاح شراكتهما الاستراتيجية ويكفل دعما للجهود المتواصلة لقوات الأمن العراقية للتأكد من عدم قدرة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ على تهديد استقرار العراق”، بحسب فرانس 24.

The post أوستن يؤكد التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ