رئيس قناة الشرق المعارضة لمصر: لن تفرقنا أزمة عابرة

علَّق أيمن نور، رئيس قناة الشرق المعارضة لمصر و مقرها تركيا، على قرار الإعلامي المصري المعارض معتز مطر بإيقاف برنامجه السياسي الذي يُبث عبر قناة الشرق.

وعدَّ نور موقف معتز مطر “موقف نبيل”، إذ أن مطر قرر وقف برنامجه على خلفية الضغوط الكبيرة التي تخضع لها قناة الشرق التابعة للإخوان المسلمين في تركيا من قبل السلطات التركية من أجل إتمام تطبيع العلاقات مع مصر.

وكان قد نشر رئيس قناة الشرق المعارضة تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “موقف نبيل من الإعلامي القدير والصديق والزميل العزيز ابني الحبيب معتز مطر”، بحسب CNN بالعربية.

وتابع أيمن نور يقول: “جمعتنا قسوة الغربة وبطش المستبدين ولن تفرقنا أزمة عابرة”، وتابع بالقول: “ستستمر الشرق منبرًا للحرية، وصوتا للحقيقة والأمل وسيعود معتز قريبًا للشرق”.

وكانت قد أصدرت منظومة الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، قراراً بوقف عدد من البرامج السياسية تُعرف بعدائها للحكومة المصرية تُبث من اسطنبول عبر قناة الشرق المعارضة، على خلفية الضغوط التي تفرضها عليها الحكومة التركية الرامية إلى تطبيع العلاقات مع مصر.

ويأتي قرار منظومة إعلام الإخوان المسلمين بوقف برامج سياسية معادية لمصر، بعد أسابيع قليلة من فرض تركيا أوامر بتغيير السياسات الإعلامية الخاصة بها.

أول المعلنين عن التوجه الجديد كان المذيع التابع لجماعة الإخوان المسلمين معتز مطر، مذيع قناة الشرق المعارضة، الذي أعلن عن قرار وقف بث برنامجه على الهواء يوم أمس، وأيضاً الإعلامي المعارض محمد ناصر.

كما أفادت المصادر المطلعة أن الحكومة التركية تنوي تسليم كافة المطلوبين للحكومة المصرية من المقيمين على أراضيها، من جماعة الإخوان، الأمر الذي خلق أزمة جديدة للمصرين المحتمين بمظلة الإخوان في تركيا والذين بغالبيتهم لا يملكون أوراق ثبوتية تخولهم الانتقال خارج تركيا.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة على ملف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، في 9 أبريل الجاري، أن مصر علَّقت المحادثات بشكل مؤقت بسبب الخلاف على سرعة تنفيذ الإجراءات التركية ضد تنظيم الإخوان.

إذ ان تركيا عملت على تعليق عدد من أنشطة الإخوان ومن بينها وقف بث القنوات المعارضة لمصر برامج ومواد سياسية معادية للسيادة المصرية من تركيا، بيد أن مصر طالبت بإجراءات دائمة لا مؤقتة من تركيا

مصادر إعلامية مقربة من قنوات جماعة الإخوان المسلمين رجحت أن يتلاحق إعلان وقف برامج سياسية أخرى، كما أنه سيتم وقف البث من اسطنبول لقنوات المعارضة المصرية في شهر مايو المقبل ابتداءً من قناة الشرق وانتهاءً بكامل قنوات المعارضة إذ ستنقل مكاتبهم من تركيا إلى لندن.

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