السودان.. توفر معلومات عن مجموعات تُجهز للقيام بتفجيرات في دارفور

كشف عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس عن توفر معلومات لديهم بوجود مجموعات تجهيز للقيام بتفجيرات في فصل الخريف بدارفور.

كما أوضح عضو مجلس السيادة، أن عدم تنفيذ بنود اتفاق جوبا يرجع لعدم توفر المال، حيث قال: “ورثنا بلد مفلسة”، ما فيها قروش، على حد قوله، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.

لافتاً إلى أن أغلب الصراعات القبلية التي يشهدها السودان “مفتعلة”، مشيراً إلى أن ما يحدث في الجنينة يمكن أن يحدث في الخرطوم.

موضحاً أن هناك أشخاص لا يريدون الوضع الانتقالي الحالي، لذلك يعملون على تأجيج الصراعات الداخلية.

وأكد الهادي مسؤولية الحكومة الانتقالية بسبب البطء في تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع.

قائلاً: “فشل الاتفاقية يعني فشلنا”، مضيفاً أن الفشل ستكون عواقبه وخيمة هذه المره، على حد تعبيره.

وأضاق الهادي “نحن نقود دولة مؤسستها هشة بما فيها الأمنية”.

مؤكداً أن الاتفاق به قضايا حولت للشعب ولم تتم مناقشتها، مطالباً السودانيين بإدارة حوارات في كل قضية يرون أنها مهمة لتكملة الاتفاق.

هذا وقد أفاد موقع (سودان تربيون) الخميس، أن الصراع القبلي الذي اندلع في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، قد تمدد إلى مناطق خارج المدينة.

وكشف على وجود زيادة في أعداد ضحايا الصراع الذي بدء يوم السبت الماضي، حيث بلغ عدد القتلى إلى 125 قتيلًا و208 جريحًا، فيما توقعت لجنة أطباء السودان وجود جثث تعذر الوصول إليها.

وجرى استخدام أسلحة ثقيلة في الصراع العنيف بين قبيلة المساليت وعدد من القبائل العربية، حيث أكدت لجنة الأطباء بأن الصراع القبلي في مدينة الجنينة ما يزال مستمرًا.

ورصدت اللجنة 38 قتيلًا و17 جريحًا، ليبلغ مجمل الضحايا منذ بداية الأحداث إلى 125 قتيلا و208 جريحًا.

وقالت إن هذه الأعداد هي التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها من جانب الأطقم الطبية في المستشفيات، وقد يكون هنالك مزيدًا من الضحايا.

وأفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدرافور، بمقتل أحمد النازحين يبلغ من العمر 50 عامًا بمنطقة تبعد 3 كلم عن مدينة الجنينة، على يد قوات اسمتها بـ”ميليشيات الجنجويد”.

حيث توقعت المنسقية أن يمتد الصراع القبلي إلى مناطق خارج مدنية الجنينة وينتقل إلى ولايتي غرب ووسط دارفور.

وقالت مصادر موثوقة إن الصراع القبلي قد ينتقل إلى منطقة “أردمتا” التي تبعد حوالي 3 كلم من الناحية الشرقية لمدينة الجنينة.

بدوره كشف محمد عبد الله الدومه، والي غرب دارفور عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية بالولاية موضحاً أن العدد وصل إلى 132 قتيلاً و 155 جريحاً.

وقال والي غرب دارفور ” طلبنا قوات للمساندة لكنها لم تأت حتى الآن، والقوات المتواجدة لا يمكن أن تواجه الموقف”.

وأوضح الدومه أن الأوضاع مستقرة نوعاً ما، مشيراً لتوقف القتال، وعودة خدمات الكهرباء والمياه للمدينة، إلا أنه أشار إلى أعمال نهب.

يذكر أن الاشتباكات في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، قد اندلعت منذ الثالث من أبريل.

The post السودان.. توفر معلومات عن مجموعات تُجهز للقيام بتفجيرات في دارفور appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ