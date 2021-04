الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيري موريتانيا والأرجنتين اليوم

بحضور وزير الخارجية ووزير الشؤون الرئاسية، تسلم الرئيس الأسد أوراق اعتماد سفيري موريتانيا والأرجنتين لدى الجمهورية العربية السورية.

وعن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقبل الأسد أوراق اعتماد أحمد أدي محمد الراظي كسفير للبلاد في سوريا.

وعن جمهورية الأرجنتين، تم اعتماد سباستيان زافالا، سفيراً للجمهورية اللاتينية في سوريا.

وضمن المراسم المعتادة تم استقبال السفيرين وودعا من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الساحة السورية، سجلت الليرة السورية في تعاملات اليوم الأحد ، أعلى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى خلال أكثر من شهر.

حيث حققت الليرة السورية قفزة مهمة أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء غير الرسمي، بعد ظهر اليوم، لتسجل 3300 ليرة للمبيع، و3200 ليرة للشراء، مقابل الدولار الواحد، وفقاً لموقع الليرة اليوم .

وبالنسبة لليورو، فقد انخفض أيضاً سعر صرف اليورو، مقابل الليرة السورية، لتبلغ قيمتها مقابل اليورو الواحد 3928 للمبيع، و3804 للشراء.

هذا و كانت الحكومة السورية قد سمحت ببيع الدولار للتجار بعد تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3375 ليرة، وأبقت على سعر الصرف الرسمي، حسب نشرة المصرف المركزي اليومية، عند 1256 ليرة للدولار.

فيما صرَّحت غرفة تجارة دمشق إن سعر مبيع الليرة السورية للتجار المعتمد من قبل شركات الصرافة ستكون الأولوية فيه “لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية”، بحسب المرصد.

وأفاد مصدر مصرفي أن تحديد سعرين لصرف الليرة السورية مقابل الدولار من قبل الحكومة السورية سيكون له انعكاسات سلبية على أسعار السلع، مشيراً إلى أن معظم السلع المستهلكة حاليا تتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستشهد ارتفاعا ملحوظاً.

وتساءل المصدر المصرفي: “التسعيرة حاليا للدولار تساوي 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟”.

وأضاف أن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بحسب نشرة المركزي ما هي إلا تعاملات على الورق أما الواقع فالجميع يعتمد سعر صرف الدولار بحسب السوق السوداء، مضيفاً: “طالما بدأت مؤسسات الصرافة تبيع الدولار حسب سعر 3375 فهذا يعني أن الأمر بموافقة المركزي”.

