الفنان فادي صبيح يكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن وفاة ابنته

أوضح الفنان فادي صبيح ، حقيقة الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن وفاة ابنته آية نتيجة معاناتها من فشل كلوي.

ونفى صبيح هذه الأخبار، ونشر عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” و”تويتر” الصورة التي تجمعه بالطفلة وزعم مروجو الشائعة أنها ابنته، وعلق عليها قائلا: لا صحة لهذا الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل.

وأضاف: “هذه الصورة من العام الماضي لزيارة قمت بها لجمعية بسمة وللصورة المرفقة للطفلة آية، توفت منذ أيام رحمها الله وعزائي الكبير لعائلتها وللجمعية في جنات الخلد يا آية.. حمى الله أطفالنا وأطفالكم”.

وكانت الشائعة قد ذكرت أن “آية هي ابنة الفنان فادي صبيح قد تعرضت للإصابة بفشل كلوي ما أدى لوفاتها متمنين لصبيح وعائلته الصبر والسلوان ولها الرحمة والمغفرة”.

يذكر أنه متزوج من مهندسة وهو يحرص على بقاء زوجته وولديه بعيدا عن الأضواء ولا ينشر صورا لهم.

وخلال استضافة فادي صبيح في لقاء عبر “ديلي دراما” أشار إلى أن الفنان “دريد لحام” هو عراب الدراما السورية، معتبراً أن نجومية الفنان “عباس النوري” اجتهاد أكثر مما هي حظ، كما أكدّ قبوله الوقوف أمام الفنانة اللبنانية “هيفا وهبي” ببطولة درامية.

واختار الفنان “فادي صبيح” مهنة سائق شاحنة في حال لم يكُن فنان، مشيراً إلى أنه يرفض منصب وزير في حال عُرضت عليه “وزارة الثقافة”، لأنه لارغبة له بذلك، لكنه رجح قبوله بالترشح إلى انتخابات “مجلس الشعب” بعد خمس سنوات من أجل الناس.

في جواب عن سؤال أنه لا يقبل بالزواج من فنانة، قال “صبيح” «القبول أو عدم القبول بالزواج من فنانة هذا شأن آخر.. لكن أنا عملت خياري الشخصي .. ومرتاح بذلك».

وكان الفنان تزوج من خارج الوسط الفني، وزوجته اسمها “لين” تعمل مهندسة، ولديه من الأبناء ولدان هما “نوار”، و”كرم”.

مؤخراً، انضم “صبيح” إلى بطولة مسلسل “ضيوف في الحب” من تأليف “سامر محمد اسماعيل” وإخراج “فهد ميري” وإنتاج “المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي” .

العمل يتناول قصة مجموعة شباب وشابات يقطنون في منزل واحد تملكه امرأة وهم من مناطق مختلفة يأتون إلى دمشق للبحث عن فرصة عمل طلباً للاستقرار، ويسعون لخلق مكانة لهم في المجتمع، فتبدأ معركتهم مع الحياة ومعاناتهم لبلوغ أحلامهم، فمنهم من يصيب، ومنهم من يخيب.

ويشارك الفنان “فادي صبيح” حالياً ببطولة المسلسل الشامي “حارة القبة” للمخرجة “رشا شربتجي” وبطولة الموسم الثاني من مسلسل “سوق الحرير” للمنتج والمخرج “بسام الملا”

صرح الممثل السوري سامر المصري أمس بأنه ينوي العمل على تصوير الجزء الثالث من المسلسل السوري أبو جانتي بمشاركة نجوم الجزئين الأول والثاني.

لكن نجوم العمل جسب ماجاء في موقع أخبار الفن، نفوا ما قاله سامر المصري، مؤكدين بأن ليس لديهم اي معلومة عن الموضوع، وأن المصري لم يتواصل مع أحد ويخبره بالعمل ، ولم يحصل على موافقة أحد منهم

وتابع نجوم العمل بأنه لايجوز للمصري التحدث باسمهم عن المشاركة بأي عمل، دون إخبارهم، كما أنهم فوجئوا بالخبر مثلهم مثل أي شخص قرأ الخبر.

وأبرز النجوم السورية التي شاركت في مسلسل أبو جانتي هم: النجم المميز أيمن رضا ، وسيدة الكوميديا النجمة ساميا الجزائرية، والنجمة المتألقة شكران مرتجى، بالإضافة إلى النجم اندريه سكاف، والنجم وفادي صبيح.

وفي وقت سابق، بين النجم سامر المصري، بأن هناك تطورات كثيرة وجديدة ستطرأ على شخصية أبو جانتي ، حيث سيذهب إلى مدينة السعودية ليعمل سائق تاكسي هناك، ما يدل على أن تصوير العمل سيكون في المملكة، وستحدث معه العديد من المواقف والأمور المضحكة والفكاهية.

