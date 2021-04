الأوقاف السورية تحدد الحد الأدنى والأوسط لصدقة الفطر 2021

حددت الأوقاف السورية مقدار صدقة الفطر وفدية الصيام ونصاب زكاة المال النقدي للعام الحالي، مبيّنةً أن الأسعار تختلف

وأعلنت وزارة الأوقاف السورية في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك اليوم الأحد، حيث حدد الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام 2021، بـ 3500 ليرة سورية عن كل شخص، بعد أن بلغت الصدقة العام الماضي 1250 ليرة سورية.

وأوضح مفتي مدينة دمشق عبد الفتاح البزم أن مقدار فدية الصوم وكفارة اليمين يبلغ أيضاً 3500 ليرة سورية عن كل يوم، ما يعادل نحو دولار واحد (سعر الصرف 3280 ليرة).

وذكرت الوزارة أن صدقة الفطر تجب على كل مسلم منذ غروب شمس ليلة العيد حتى قبيل صلاة العيد، ولا يجوز تأجيلها إلى ما بعد الصلاة، ويجوز تقديم وقتها إلى قبيل العيد بيوم أو يومين، أما زكاة الأموال فتجب على الأموال التي يحول عليها الحول (سنة) ويختلف تقديرها بحسب نوع المال إن كان ذهباً أو فضة أو مالاً نقدياً.

ودعا القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أمس السبت، المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية إلى التماس هلال شهر رمضان لهذا العام 1442 هجرية، وذلك عند غروب يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شعبان الموافق للـ 11 من شهر نيسان الجاري.

وكانت وزارة الأوقاف أفتت في 28 من آذار 2020، أنه ينبغي على الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات والتبرعات بجميع أشكالها في الظروف الحالية، وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، بالتزامن مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتجاوزت مقدار الزكاة في هذا العام 10 أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، فقد كان مقدار زكاة الفطر هي من 60 إلى 75 ليرة سورية، وسيستقبل السوريون شهر رمضان هذا العام مع غياب معظم الطقوس من ولائم وتسوّق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار فيروس كورونا.

يجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لإخراج صدقة الفطر تكون في غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.

وجاء في الجدول الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) وبحسب تقديرات الوزارة فقد كانت قيمتها إطعام أكلتين مشبعتين وقيمة الأكلة (1750 ليرة) ما يعادل 3500 ليرة لكل شخص، وعليه يكون الحد الأدنى للكفارة المعادل لإطعام عشرة مساكين هو 35 ألف ليرة.

كما حددت وزارة الأوقاف السورية نصاب الذهب بـ (85 غراما) وعدت أنه يُعادل 11.772 مليون ليرة سورية، على سعر الغرام من الذهب المقدر بـ 138500 ليرة.

واحتسبت نصاب الفضة بـ (680 غراما)، أي ما يعادل 1.972 مليون ليرة، بسعر 2900 ليرة لكل غرام فضة.

وقرر مفتي دمشق عبد الفتاح البزم، بحسب الجدول الصادر عن وزارة الأوقاف السورية أن تكون صدقة الفطر بقيمة (3500 ليرة) عن كل شخص، حدا أدنى، ومثلها لفدية الصوم عن كل يوم.

