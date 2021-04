الجيش الليبي يعتزم بناء ثلاث مدن كاملة المرافق في مدينة بنغازي

صرح القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي الليبية ، تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

حيث أضاف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة خلال ملتقى “أسر الشهداء”، أمس السبت، أن “العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب”.

كما أعلن المشير حفتر عن تخصيص “20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى“، وكذا توفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر، نقلاً عن صفحة القيادة بموقع “فيسبوك”.

ووفق ما أوردته الصفحة فإن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وقع على خريطة مشروع الكرامة الذي صمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري؛ ليسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.

وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قد أصدر في منتصف مارس الماضي، تعليمات مشددة و صارمة لضبط الأمن في مدينة بنغازي.

وقد صرح كذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، أن الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، وذلك سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

