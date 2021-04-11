العراق: مقترح بفرض الحظر الشامل في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان

كشفت خلية الازمة النيابية، في العراق، اليوم الأحد، عن مقترح فرض الحظر الشامل في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان الكريم.

وقال مقرر الخلية، جواد الموسوي، إن “خلية الازمة النيابية تدرس أكثر من خيار بشأن حظر التجوال خلال شهر رمضان، بسبب الزيادة الأخيرة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا”.

وأضاف أن “أولى الخيارات الذهاب إلى الحظر الشامل في الأيام الأولى من أيام شهر رمضان، أما الرأي الثاني وهو الأقرب للتطبيق فيقضي بزيادة أيام حظر التجوال الشاملة لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، فيما ينص المقترح الثالث على زيادة ساعات الحظر الجزئي على أن تبدأ بعد الإفطار الساعة 7 مساء وحتى الخامسة صباحا”.

وتابع الموسوي أنه “لا يوجد أي التزام بالإجراءات الصحية لا من قبل المواطن ولا حتى من قبل الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر”، مبينا أن “أكثر من 90 ‎%‎ من المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية في الشارع والمؤسسات الحكومية”.