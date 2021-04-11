العراق: الحشد الشعبي يعلن عن نتائج عمليات “حمرين”

أعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأحد، نتائج عمليات اليوم الأول التي انطلقت اليوم لتعقب فلول “داعش” الارهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين.

وذكر الموسوي في بيان إن “قوات الحشد الشعبي تمكنت من مسح أمني وعسكري على مدى ٤٠ كم حيث تم العثور على ٦ مضافات وعجلتين متروكتين ودراجة نارية وزورق ومحرك زورق”.

ولفت الموسوي، إلى أن “هندسة قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي تمكنت من تفكيك وتفجير ٤ عبوات ناسفة وحرق زورق كانت تستخدمه فلول داعش الإرهابي”.

وأضاف: “انطلقت اليوم الأحد قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها بعمليات أمنية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين، الذين يتخذون من المنطقة القريبة من البحيرة مأوى لانطلاق جرائمهم الإرهابية”.

وأوضح: “شاركت في العملية قوات متمثلة بالألوية: 4- 20- 23 – 24- 110، لواء نداء ديالى، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالإضافة إلى قوة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع”.

وبين، أن “العملية تهدف إلى القضاء على بقايا عناصر فلول “داعش” الإرهابي ومنع إيجاد موطأ قدم لهم وتأمين كامل المنطقة المستهدفة”.