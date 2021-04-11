الأسد يصدر مرسوما بإعفاء السوريين من غرامات الأحوال المدنية

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً لجميع السوريين داخل وخارج سوريا.

وبحسب ما نقلته صفحة رئاسة النظام السوري، المرسوم “يعفي المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية”.

وقالت: “يأتي الـمرسوم رقم 7 لعام 2021 بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة خلف للأحداث التي مرت بها سورية، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن”.