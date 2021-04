تم استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وروسيا، بعد توقف لأشهر بسبب كورونا، حيث أقلعت الرحلة من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار فنوكفوا الروسي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنها تلقت تصريحات من مدير العمليات الأرضية في مؤسسة الخطوط الجوية السورية حول استئناف الرحلات الجوية: “غادرت صباح اليوم من مطار دمشق الدولي باتجاه روسيا الاتحادية “مطار فنوكفوا” أول رحلة جوية إيذاناً باستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين بعد توقف دام لأشهر بسبب جائحة كورونا”.

وأشار الحاضري إلى أنه: “سيكون هناك رحلة جوية أسبوعياً من مطار دمشق إلى روسيا مع مراعاة إجراءات التصدي لوباء كورونا وفحوصات “PCR” المعتمدة مشيراً إلى تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في مطار دمشق الدولي منذ دخول المسافرين وحتى المغادرة وتشمل التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني في صالة الانتظار”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20118 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان، اليوم السبت، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 8 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1368 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 115 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 13895 حالة.

وبعد أن شهدت الإصابات بفيروس كورونا في سوريا انخفاضاً نسبياً عادت مؤخراً للارتفاع.

وذكرت الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، أن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، إن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

وجدد حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وكانت قد أعلنت الصحة السورية، أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) سجلت منحى تصاعدياً، منذ بداية شهر آذار الحالي.

