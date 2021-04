أقر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، يوم الأحد، إن الخرطوم لن تتنازل عن مناطق الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، فيما توالت الدعوات، مؤخرا، إلى خفض التوتر بين البلدين الجارين.

وأورد المجلس السيادي، أن السودان لا يريد الدخول في حرب، ثم أضاف “إذا فرضت علينا الحرب سننتصر”.

وحسب تصريحات عضو مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق الركن ياسر العطا، إن السودان لم يتنازل عن مناطق الفشقة, مضيفا أن الخرطوم ظلت تتعاطى مع المشهد السياسي وفقا معطيات تراعي مصالح البلاد وتعبر بها إلى بر الأمان.

وأكد العطا، لدى مخاطبته د ضباط وضباط صف وجنود قيادة الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي، عدم تنازل السودان عن مناطق الفشقة بوصفها اراضي سودانية، وقال”لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق”.

وأضاف قائلا “نحن في المؤسسة العسكرية لن نقاتل أي سوداني”، مشير إلى أن المؤسسة العسكرية لا تطمع في السلطة إطلاقا بل تريد سودانا ديمقراطيا حرا معافى من الحروب والعنصرية والجهوية، على حد قوله.

وتعتبر الفشقة منطقة زراعية خصبة تزيد مساحتها عن مساحة لبنان وتقع على حدود منطقة تيغراي الإثيوبية وتتنازع الخرطوم وأديس ابابا السيادة عليها.

وتصاعد التوتر في هذه المنطقة بعدما لجأ نحو 60 ألف أثيوبي إلى الأراضي السودانية هرباً من المعارك التي اندلعت في إقليم تيغراي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم.

وقد نشر السودان في ديسمبر تعزيزات عسكرية في الفشقة عقب اتهامه قوات إثيوبية “بنصب كمين لقوات سودانية” فيها ما أدّى إلى مقتل أربعة من جنوده. ومع انّ أثيوبيا قلّلت في حينه من خطورة الحادث، إلاّ أنّ التوتّر تصاعد بين البلدين لتندلع اشتباكات دامية بينهما اتّهم كلّ طرف الطرف الآخر بأنه البادئ فيها.

ورفعت واشنطن حدّة نبرتها تجاه أديس أبابا، حليفتها القديمة، منذ قال بلينكن إنّ الهجوم على تيغراي تخلّلته فظائع ترقى إلى “تطهير عرقي”.

The post “لن نتنازل”.. المجلس الانتقالي يؤكد تشبثه بسودانية الفشقة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ