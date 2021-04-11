الموافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وذلك مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية اليوم.
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قناة ليبيا
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