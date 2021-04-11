رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث مع رئيس الجالية اليونانية افتتاح قنصلية عامة في بنغازي

بنغازي 12 أبريل 2021 (وال)- استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، رئيس الجالية اليونانية في بنغازي السيد كاناكي ضمن إطار تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

هذا وبحث الجانبين حزمة من القضايا المشتركة أبرزها إعلان افتتاح القنصلية العامة لجمهورية اليونان في مدينة بنغازي، وذلك بناء على توصيات فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لكبار المسؤولين اليونانيين أثناء زيارته لليونان العام الماضي.

كما بحث العقوري مع السيد كناكي، دور الجالية اليونانية في تشجيع التعاون البرلماني بين البلدين، حيث جدد العقوري التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية منها تشكيل لجنة للصداقة بين البرلمانين لتعزيز التعاون في كافة المجالات .

وأعرب العقوري عن تقديره للجالية اليونانية ودورها في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات بين ليبيا واليونان هي علاقات تاريخية وحرص دائمًا على استمرارها وقوتها . (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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