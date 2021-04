لأول مرة.. الصين تعترف رسمياً بانخفاض فاعلية لقاحها

أقر مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، في مؤتمر أول أمس السبت، في مدينة تشنغدو بجنوب الصين، بانخفاض فاعلية اللقاحات الصينية وقال بأنها «لا تتمتع بمعدلات حماية عالية جداً».

وكشف المسؤول، بعد هذا الاعتراف «النادر» بانخفاض فاعلية اللقاح الصيني، بأن السلطات الرسمية تدرس مزج بعض أنواع هذه اللقاحات لرفع درجة فاعليتها، دون كشف تفاصيل عن التغييرات المحتملة في الاستراتيجية، بحسب ما نقلته وكالة «الأسوشييتد برس» الأميركية.

لكنه أكد على الفوائد التي تحققها لقاحات الرنا المرسال، وهي التقنية التجريبية التي استخدمها مطورو اللقاحات الغربيون بينما استخدم صانعو الأدوية في الصين التكنولوجيا التقليدية. وقال: «يجب أن نتبعها بعناية، وألا نتجاهلها لمجرد أن لدينا بالفعل عدة أنواع من اللقاحات».

ولم توافق بكين على استخدام أي لقاحات أجنبية للاستخدام في الصين، وسط تأكيدات سابقة لمسؤوليها بارتفاع درجة فاعلية وأمان اللقاحات الصينية المضادة لكورونا.

وسبق للمسؤول ذاته التشكيك في فاعلية اللقاحات الغربية وآثارها على الأشخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين أشار في تصريحات لوكالة الانباء الصينية إلى أنه لا يمكنه استبعاد الآثار الجانبية السلبية للتقنية المستخدمة في اللقاحات الغربية على الأشخاص الأصحاء.

وتوصل باحثون في البرازيل إلى أن معدل فاعلية لقاح شركة سينوفاك الصينية المضاد لفيروس كورونا في الوقاية من الالتهابات المصحوبة بأعراض منخفضة تصل إلى 50.4 في المائة. بالمقارنة، بينما أظهرت نسبة فاعلية لقاح شركة فايزر الأميركية نحو 97 في المائة.

وفي سياق متصل، كانت قد صرحت وزارة الصحة المصرية في اخر يناير الماضي بأن هنالك أعراض جانبية تصيب الأشخاص الذين يأخذون لقاح فيروس كورونا الصيني.

وبدأت عملية توزيع لقاح كورونا الصيني في مصر بفئة الأطباء نظرًا لكونها الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقًا لصحيفة (الوطن) المصرية.

وبحسب الصحة المصرية إن توزيع لقاح كورونا بدأ بالأطقم الطبية ومن ثم الفئات المعرضة أكثر للإصابة بالفيروس كالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ومضى بيان الوزارة في القول إن لقاح كورونا له أعراض جانبيه، كما هو الحال لأي لقاح آخر، من بينها ارتفاع بسيط لدرجة الحرارة، وألم مكان الحقنة بالإضافة لحساسية جلدية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها دون الحوجة لتدخل طبي.

وأنشأت وزارة الصحة المصرية عددًا من المنصات الخاصة بها عبر الشبكات الاجتماعية لاستقبال الاستفسارات من المواطنين، مع وجود خط ساخن 105 للرد على الأسئلة.

