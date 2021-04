وزير المالية المصري يؤكد دعم بلاده للسودان بمختلف المجالات

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، أن مصر جاهزة لدعم السودان بكل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات في مختلف المجالات.

واصدر وزير المالية المصري أكد فيه على:” حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الإصلاح الاقتصادي”.

وأشار الى أن :”جلسة المباحثات التي عقدها في الخرطوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يجب مراعاته في هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية”.

وتابع “من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين لتبادل الخبرات”.

ومن جانبة، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن “مصر تتمتع الآن بجنى ثمار نتائج الإصلاح الاقتصادى الذي كان يمكن أن يكون قاسيا جدا لولا الترتيبات التي اتخذت لضمان الحماية الاجتماعية”.

وتابع الوزير السوداني “الجانب السوداني اطلع على التجربة المصرية، التي تعتبر أقرب تجربة إلى السودان، الذي يقوم بترتيبات للاستفادة منها”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أكد كل من مصر والسودان، المقترح المقدم من إثيوبيا بخصوص تبادل المعلومات حول ملف سد النهضة، من أجل إنهاء الأزمة.

وشدد البلدان “مصر والسودان” أنهما يريدان اتفاق قانوني مُلزم، بشأن سد النهضة، بحسب “فرانس 24”.

يذكر أن المقترح الإثيوبي “تبادل المعلومات” جاء بعد انتهاء مفاوضات كينشاسا الأسبوع الماضي، دون تقدم يذكر.

ومن جهتها ردت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان على المقترح الإثيوبي.

حيث جاء في البيان “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.

وبدوره صرح عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قبل أيام، قائلاً: أن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا.

وأوضح حمدوك، لكن في الوقت ذاته يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بحسب ما جاء في “العربية”.

موضحاً أن بلاده ظلت تعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يُجنب السودانالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بحكم قربه من موقع السد.

كما قال رئيس الوزراء السوداني، أن الأمر المقلق هو إدخال مشروع سد النهضةفي تعقيدات السياسة الداخلية الإثيوبية.

ومن جهته دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ويخشى كل من السودان ومصرأن يؤثر على مواردهما المائية، بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.

وقال عباس “نعم الخيارات مفتوحة أمام السودان بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي”.

