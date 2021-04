شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الاثنين، جميع المسلمين في جميع بقاع العالم بحلول شهر رمضان المبارك، عقب إعلان أن غد الثلاثاء هو أول أيام رمضان.

وغرد شيخ الأزهر في “تويتر”: “كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتابع: “أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

هذا وقد تقدم السفير الروسي بمصر، غيورغي بوريسينكو، صباح اليوم الأحد، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.حيث قال في بيان على صفحة السفارة بـ”فيسبوك”: “أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم”.

وأضاف السفير الروسي : “روسيا تحتفل أيضا بشهر رمضان حيث تبلغ نسبة المسلمين 15% من تعداد السكان”.

وتابع بوريسينكو: “توجد بيننا روابط واسعة بين الأفراد والعائلات، هناك أجيال متعاقبة في بلدينا نشأ بينهم تآلف منذ ولادتهم وأصبحت الصداقة بيننا تقليدا راسخا”.

وإختتم حديثه قائلاً “تفتخر روسيا بعلاقات الصداقة مع مصر وتتمنى لجميع المسلمين الذين يحتفلون بحلول شهر رمضان صوما مقبولا وصحة وسعادة، وكل عام وأنتم بخير”.

الجدير بالذكر، أنه تم إعلان 2021 عام التعاون الاجتماعي بين روسيا ومصر، حيث سيكون هنالك برامج مختلفة تتيح للمصريين والروس فرصة التعرف على تاريخ وثقافة البلدين، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

و في سياق آخر أقرت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد أنه تمت الموافقة بشكل رسمي على تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر، بالتعاون مع شركة “سينوفاك” الصينية.

كما أوضحت الوزيرة أن التعاون سيتم من خلال مصنع “فاكسيرا”، بطاقة 20 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا في السنة.

و أشارت إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم “، وأنه خلال أيام ستبدأ في توريد نحو مليون جرعة جديدة إلى مصر، بالإضافة لاستكمال مصر حصتها من “كوفاكس“، التي تبلغ 4.5 مليون جرعة خلال 4 أسابيع.

