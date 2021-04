الأوقاف السورية تسمح بصلاة التراويح في المساجد

سمحت وزارة الأوقاف السورية بإقامة صلاة التراويح ضمن المساجد خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وجاء في بيان للأوقاف، الأحد، 11 من نيسان، أنه حرصًا على تطبيق الشعائر الدينية وعدم تعطيلها في أي ظرف من الظروف وحرصًا على الصحة العامة تذّكر وزارة الأوقاف السورية القائمين بالشعائر الدينية في كل المساجد برفع درجة الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.

ودعت الوزارة إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التعقيم الجيد وتحقيق التباعد المكاني في جميع الصلوات وخاصة التراويح مع الالتزام بارتداء الكمامات مشيرة إلى ضرورة إقامة المرضى للصلاة في منازلهم حرصًا على صحتهم وصحة المصلين الآخرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة ثالثة من جائحة “كورونا” في سوريا، وإجراءات احترازية بدأت الأسبوع الماضي.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية، قرار رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، في 4 من نيسان الحالي، القاضي بتعليق العمل أو تقليص دوام العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة كافة بشكل مؤقت، إذ قال إن ذلك بهدف “مواجهة تفشي فيروس كورونا”، علاوة على “تخفيض الاستهلاك للوقود”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حينها عن عرنوس، أن إيقاف الدوام سيكون لمدة عشرة أيام في المؤسسات العامة التي لا تؤثر على النشاط الاقتصادي، مع تقليص عدد العاملين والحرص على استمرار تقديم الخدمات الأساسية والضرورية.

يضاف لذلك تعليق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، بين 4 ولغاية 17 من نيسان الحالي، بحسب ما نشرته.

وبحسب أرقام وزارة الصحة السورية، سجلت مناطق سيطرة الحكومة السورية أكثر من 20 ألف شخص بالفيروس التاجي، و1368 حالة وفاة حتى تاريخ 10 من نيسان.

كما أصدرت الوزارة أمس الأحد، جدولاً يوضح بعض المقادير الشرعية وما يعادلها بالوزن والليرة السورية لعام 2021، إذ سجلت تلك المقادير ارتفاع ملحوظ وصل إلى الضعف عن العام الفائت.

وجاء في الجدول أن كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) ما يعادل 3500 ليرة لكل شخص، وعليه يكون الحد الأدنى للكفارة المعادل لإطعام عشرة مساكين هو 35 ألف ليرة.

كما حددت الوزارة نصاب الذهب بـ (85 غراما) وعدت أنه يُعادل 11.772 مليون ليرة سورية، على سعر الغرام من الذهب المقدر بـ 138500 ليرة، ونصاب الفضة بـ (680 غراما)، أي ما يعادل 1.972 مليون ليرة، بسعر 2900 ليرة لكل غرام فضة.

The post الأوقاف السورية تسمح بصلاة التراويح في المساجد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ