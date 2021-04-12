السودان .. ازمة الكهرباء ستنتهي خلال 3 أيام فقط وحمدوك يطلع على الأسباب

عقد رئيس مجلس الوزراء في السودان د. عبد الله حمدوك اجتماعاً مطولاً اليوم مع وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد ووكيل الوزارة المهندس وليد عصام الدين الأسد لمناقشة أزمة الكهرباء والنقص في المشتقات البترولية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير عن أسباب الأزمة والمشكلات التي تواجه قطاع النفط والطاقة في السودان ومقترحات معالجتها وقال وزير النفط والطاقة بعد الاجتماع إنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة لحل الأزمة في ظرف ثلاثة أيام.

وأضاف أن الوزارة دخلت في اجتماعات مطولة مع كل الجهات ذات الصلة بملف البنزين والجازولين لمعالجة المشاكل، وأن هناك خمس بواخر ستفرغ شحناتها البترولية في ظرف 24 ساعة كما سيتضاعف إنتاج المصفاة بأكثر من الضعف.

المشكلة

وعن حل مشكلة الكهرباء قال جادين إن العجز في الإمداد الكهربائي سينخفض انخفاضاً كبيراً ويستقر الإمداد خلال أيام قليلة بدخول ما بين 700 إلى 800 ميقاواط للشبكة القومية مضيفا أن الباخرة التركية في ميناء بورتسودان ستدخل بطاقة 130 ميقاواط،

وسيرتفع إنتاج مروي من 600 إلى 900 بدخول 300 ميقاواط للشبكة، بجانب 100 ميقاواط من أم دباكر، و120 من محطتي بري وبحري، و80 ميقاواط من محطة الروصيرص، بجانب سد ستيت.

من جانبه قال وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد إن المشكلة الكبرى كانت في توفير الفيرنس وانخفاض التوليد المائي، وقد تم علاج المشكلتين بجانب توفير قطع الغيار العاجلة، وأضاف أن كثيرا من هذه المحطات تحتاج لصيانة وتوفير قطع الغيار على المدى البعيد.

وقال إن الوزارة تعمل على معالجة الأعطال الطارئة بخطة قصيرة المدى، لكنها تعمل أيضا على خطة طويلة المدى لتوفير المشتقات البترولية عبر شركات عالمية معروفة، وصيانة محطات الكهرباء للوصول بها لطاقتها القصوى