السودان.. استثمارات سعودية إماراتية في القطاع الزراعي قيمتها 400 مليون دولار

أعلن السودان عن توفير 400 مليون دولار مقدمة من السعودية والإمارات لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى للموسمين الصيفي والشتوى لهذا العام.

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وقال عبداللطيف عثمان رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان، إن محفظة التمويل الزراعي وجدت إستجابة سريعة من مجموعات خارج السودان بإتفاقيات إطارية لتوفر المدخلات بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة الإنتاج وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح عثمان أن المحفظة هجين مابين رأسمال تجاري وإستثماري بتسهيلات مصرفية، وأن كل عملياتها تتم تحت نظر الشركاء ولها لائحة وشروط دقيقة لتنفيذ عملياتها تراقبها جمعية عمومية ومجلس إدارة ولجنة تنفيذية لتوزيع موارد المحفظة.

من جانبه قال الطاهر حربي وزير الزراعة السوداني، إن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والتقاوى والمبيدات ومواد التعبئة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تمويل المحفظة يشمل تمويل عيني ومادي قصير المدى فى فترة الموسم، مؤكدًا السعي لاتخاذ كافة الوسائل التي تضمن لإصحاب المحفظة عوائدهم وتسهيل الحصول على التمويل المناسب.

عودة الكهرباء إلي نيالا

وفي سياق منفصل عاد التيار الكهربائي إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر المدن في السودان ، بعد أسبوع من القطع التام من قبل الشركة التركية المسؤولة عن توليد الكهرباء بالمدينة.

وقال السيد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور لـ(سونا) إن الكهرباء عادت للمدينة بعد إيفاء وزارة المالية الاتحادية بمديونية الشركة وثمن مهدي جهود وزارة المالية في الالتزام وضمان استمرارية التيار الكهربائي في المستقبل.

وتسبب قطع التيار الكهربائي في احتجاجات ومظاهرات واسعة شهدتها مدينة نيالا اليوم “الأحد” نظمها طلاب مرحلتي الأساس والثانوي، طالبت بعودة التيار الكهربائي الذي بدوره أدى لأزمة حادة في مياه الشرب بعد توقف محطات المياه بجانب التأثير في القطاع الصحي والحركة التجارية.

وقامت الشركة التركية المسؤولة عن توليد الكهرباء في المدينة بقطع التيار الكهربائي وإيقاف تشغيل محطة الكهرباء مطلع الأسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى، راهنة تشغيل المحطة بسداد وزارة المالية الاتحادية مديونية الشركة البالغة نحو (20) مليون دولار.