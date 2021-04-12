ياسر العطا: “إذا فُرضت علينا الحرب سننتصر لأننا على حق”

قال ياسر العطا، عضو مجلس السيادة في السودان، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة.

كما أكد ياسر العطا أن السودان لا يريد الدخول في حرب مع الإثيوبيين، قاطقعاً بأن القوات المسلحة السودانية تمثل صمام أمان البلاد ووحدته وأمنه، بحسب “الصيحة”.

ولفت إلى أن الجيش السوداني ظل يتعاطى مع المشهد السياسي وفقاً للمعطيات التي تراعي مصالح البلاد، من أجل العبور إلى بر الأمان.

وأضاف عضو السيادة السوداني قائلاً: “لا نُريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حقٍ”.

وأوضح العطا انحياز الجيش لخيار الشعب السوداني، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تنأي بنفسها عن الولاءات الجهوية والانتماءات السياسية.

وكان السودان قد حذر إثيوبيا من أي محاولة لزعزعة الأوضاع بأراضي الفشقة الحدودية بين البلدين.

كما توعد السودان عن طريق مسؤول عسكري بـ”رد حاسم” في حال اتجهت إثيوبيا لزعزعة منطقة الفشقة، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.

هذا وقد أكد اللواء بالجيش السوداني، وليد السجان، خلال لقائه بحاكم ولاية القضارف السودانية، سليمان علي موسى.

أكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة بالفشقة، وأن الجيش السوداني يبسط سيطرته على المنطقة، مؤكداً قربهم من استعادتها بالكامل.

وأضاف السجان “القوات المسلحة استردت 95 بالمئة من الأراضي المغتصبة (من إثيوبيا) بمنطقة الفشقة الكبرى”.

وزاد قائلاً “أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة”.

مطالباً السلطة التنفيذية في السودان بأن تولي إهتماماً كبيراً بالمنطقة، وأن تعمل على تهيئة البيئة للموسم الزراعي الجديد.

وعلى صعيد منفصل، أكد رئيس أركان الجيش السوداني بأن المناورات الجوية مع مصر والتي اختتمت الأحد لا تستهدف أي بلد بعينه.

وتناقلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية أبناء تفيد بأن تلك التدريبات العسكرية الجوية بين الجيش السوداني ونظيره المصري جاءت بسبب المفاوضات المتعثرة بملف سد النهضة.

واختتمت اليوم الأحد تدريبات عسكرية جوية “نسور النيل 2” بقاعدة مروي العسكرية شمال السودان، جمعت بين قوات من الصاعقة السودانية والمصرية.

وحضر ختام المناورات كل من رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، ونظيره المصري، الفريق محمد فريد حجازي.

وأكد الحسين، لدى مخاطبته الجنود والضباط المشاركين، بأن المناورات الجوية المشتركة مع مصر “لا تستهدف أي بلد بعينه”، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).

The post ياسر العطا: “إذا فُرضت علينا الحرب سننتصر لأننا على حق” appeared first on Souk Ukkaz News.

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