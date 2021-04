أعلنت وزارة الصحة الكويتية إن عودة الحضانات وحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة رسمياً بكامل طاقتها الاستيعابية، في الأول من سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية إشارة أن عودة الحضانات ستكون على 3 مراحل، المرحلة الأولى ستكون من 15 أبريل وحتى 30 مايو2021، مؤكدا أن هذه المرحلة خاصة بالكشف وتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

أما المرحلة الثانية تبدا في الأول من يونيو وحتى 30 أغسطس 2021، مشيرا إلى أنها خاصة بفتح الحضانات لبرامج تأهيل الطفل للعودة الآمنة.

و المرحلة الثالثة ستبدأ في الأول من سبتمبر 2021، وسوف تخص العودة الكاملة للحضانات بكامل طاقتها الاستيعابية، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

أكد مسؤول في حكومة الكويت، أن لجنة الاشتراطات الصحية وضعت على طاولة مجلس الوزراء، مقترحاً بتطبيق الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان الى ما بعد عيد الفطر.

وقال المسؤول الرفيع في حكومة الكويت :” أن اللجنة ربطت تطبيق الحظر الكلي في مقترحها، بإستمرار زيادة حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا، وزيادة أعداد حالات الدخول إلى العناية المركزة”.

وأشار المسؤول، إلى أن قرار الحظر الجزئي من المفترض أن يستمر حتى 22 أبريل/ نيسان الجاري، وهو التاريخ الذي سيوافق العاشر من رمضان، وبعدها سيخضع للدراسة وفق تطورات المنحنى الوبائي في البلاد، وآخر أرقام الإصابات والوفيات وحالات دخول أجنحة العناية المركزة من مرضى كورونا.

وقال المصدر:” أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه حالياً، دون حصول انخفاض في الحالات بشكل تدريجي فإن المرجح أن يتم تمديد الحظر الجزئي، بعد موعد انتهائه، في 22 إبريل الجاري”.

وأضاف المسؤول:” أنه في حال زادت الحالات سيكون الخيار هو الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان، إلى ما بعد عيد الفطر”.

كما دعا المسئول الحكومي الكويتي، الجميع أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية، لتجنيب البلاد العودة للوراء وعدم العودة للحياة الطبيعية بسبب التجمعات وعدم الالتزام، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق الكويتي ايضا، وجهت الحكومة الكويتية ، بطلب الحصول على 2 مليون جرعة إضافية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، بكلفة وصلت قيمتها إلى 48 مليون دولار.

The post الصحة الكويتية: عودة فتح الحضانات سبتمبر المقبل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ