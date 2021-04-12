مالك عقار : الزراعة تمثل المخرج الوحيد لحل المشكلة الإقتصادية في السودان

صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير، أن الزراعة تمثل المخرج الوحيد لتجاوز السودان للأزمة الإقتصادية التي يواجهها في هذه الفترة .

جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الجمهوري بوفد شركة جنوب الفونج لإكثار البذور المحسنة والتقاوى الذي ضم عدداً من الخبراء الزراعيين.

وقال يحيى محمد صالح ممثل الوفد، بالمنطقة في تصريح صحافي، إن الوفد قدم رؤيته ومطالبه بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية بالمنطقة، لإستثمارها وزراعتها بإستخدام البذور المحسنة والتقاوى التي أثبتت نجاحها في زيادة الإنتاج لأكثر من عشرين جوالاً للفدان الواحد للعديد من المحاصيل، إلى جانب زيادة الإنتاج والإنتاجية لمحصولي القطن وزهرة عباد الشمس.

ولفت إلى أن المزارعين يبذلون أقصى جهودهم للتحضير والإستعداد الجيد للخريف المقبل، مشيراً إلى أن عضو مجلس السيادة، أكد وقوفه ومتابعته ودعمه للزراعة ، حاثاً المزارعين على إنجاح الموسم الزراعي المقبل والإسهام في دعم الإقتصاد القومي.

الحلو يوافق على مبادرة لم الشمل بالحركة الشعبية

وفي سياق آخر كشف الأمين العام للحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، إسماعيل خميس جلاب، عن مبادرة بالحركة للم الشمل السياسي والعسكري بالشعبية قطاع الشمال عبر الطواف على ولايات النيل الأبيض، النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال جلاب في تصريح، إن المبادرة تستهدف رأب الصدع بين مكونات الحركة الشعبية ولَمّ شمل جميع القيادات، على رأسهم مالك عقار، ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى دانيال كودي، وأكد جلاب أن عبد العزيز الحلو أبدى مُوافقة مبدئية على لَمّ الشمل مع الحركة الشعبية، وقال إنهم بعثوا برسالة لدعوة الحلو لإكمال السلام مع الحكومة الانتقالية.

من جانبه، أوضح قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان بالحركة الشعبية قطاع الشمال، الفريق السنوسي كوكو محمد كوكو، أنّ المبادرة تستهدف التبشير بمصفوفة السلام، وللم وتوحيد شمل الحركة الشعبية من الناحية السياسية والعسكرية،

وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن قيادات الحركة شرعت لتطوف على ولايات السودان، لا سيما النيل الأبيض، النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان.

في السياق، أكد الفريق أحمد إدريس إبراهيم من مفاوضي وفد السلام ومسؤول ملف الترتيبات الأمنية بجنوب وغرب كردفان، أكد أن الحركة الشعبية حدثت بها خلافات ومشاكل كثيرة، وهذا ما دعا القيادات لإطلاق المبادرة للم شمل كل الحركة.