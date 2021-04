دبي تصدر تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال نهار رمضان

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الاثنين، خطابا تعميماً لجميع المطاعم والفنادق، حول تقديم خدمة الطعام خلال نهار شهر شهر رمضان.

ونص التعميم الجديد للمطاعم في دبي انه يتم توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الوجهات.

كما وسيدخل التعميم حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان ومن دون تصريح مسبق من قِبل الدائرة.

الجدير بالذكر أن إمارة دبي كتمت تلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق آخر، تحدث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، صباح اليوم الاثنين، على الاقتصاد الوطني الذي يخص دولة دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث غرّد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً: “اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل”.



وجاءت تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد لقائه رواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد ابن راشد عبر “تويتر”، عبر تغريدة له عبر حسابه علي تويتر، إن بلاده أطلقت اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.

وقال الشيخ محمد بن راشد:” أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية والتمويلات الجديدة التي سيخصصها، تستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام المقبلة”.

و بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء فيه: “مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي”.

وأضاف البيان:” أنه يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي”.

