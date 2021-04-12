في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط… لافروف يجتمع مع السيسي

القاهرة 12 أبريل 2021 (وال) -جتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الاثنين، في مستهل جولة إلى الشرق الأوسط تستغرق يومين، بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وسيجري لافروف مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في وقت لاحق اليوم.

وفي تصريحات صحفية عشية الزيارة، أكد لافروف أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن طبيعة علاقات روسيا مع مصر تتحدد باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي وقع عليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في أكتوبر عام 2018، ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

وتشمل جولة لافروف أيضا، غدا الثلاثاء زيارة إلى طهران، حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.(وال القاهرة) س خ.

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