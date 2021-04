إعلان رسمي .. قطار “مونوريل” يتحرك قريبا في القاهرة

أعلن مسؤول مصري بقطاع النقل والأنفاق عن موعد تشغيل “مونوريل” العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشمل 21 محطة تبدأ من محطة “ستاد القاهرة”.

حيث صرح رئيس الهيئة القومية المصرية للأنفاق، اللواء عصام والي، ، إن مشروع “مونوريل” العاصمة الإدارية الجديدة، يقدر طوله بنحو 54 كيلومترا، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ستكون المرحلة الأولى منه جاهزة أمام الركاب في أواخر شهر مايو عام 2022، وتنتهي المرحلة الثانية في فبراير 2023.

كما أشار اللواء إلى أن وزارة النقل والمواصلات المصرية، تعمل بشكل يومي على إنجاز الكباري والطرق التي سوف يسير عليها “مونوريل”،العاصمة الإدارية الجديدة وتصل أول دفعة قطاراته إلى مصر، وعددها قطاران، في سبتمبر المقبل.

مشروع المونوريل سيحقق نقلة نوعية كبرى

وبخصوص مسألة الهدف من دخول وسيلة المواصلات تلك لمصر لأول مرة، أكد “والي”، أن مشروع المونوريل سيحقق نقلة نوعية كبرى، وكذا تحولا هائلاً في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة.

واشاد أن “المونوريل”، يعمل طبقاً لتصميمه وهندسته على تخفيض استهلاك الوقود، وتقليل معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى الحد من الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ويعد جاذباً للركاب لاستخدامه بدلا من السيارات الخاصة.

وقد شدد رئيس هيئة الأنفاق المصرية على أن الوزارة تتعامل مع جائحة كورونا بشكل جدي، وأن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها بصورة دورية، للوقاية من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن هناك إلزام لجميع العاملين والمهندسين والفنيين، بارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف موضحا أن قطار “مونوريل” العاصمة الإدارية الجديدة سيسير بسرعة تصل إلى 80 كيلو متر في الساعة، وسيتم قطع الرحلة من “ستاد القاهرة” حيث بداية المشروع حتى “العاصمة الإدارية”، حيث نهاية المشروع في 60 دقيقة.

كما أن القطار سيمر من خلال سيره على 21 محطة، من”ستاد القاهرة وصولا إلى العاصمة الإدارية.

