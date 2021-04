محمد رمضان يرد على عمرو أديب بدوبلاج صوتي ساخر

أشعل الممثل المصري محمد رمضان، حرب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على الإعلامي عمرو أديب الذي انتقده على نشره فيديو “رمي الفلوس” في بركة الماء.

حيث نشر رمضان مقطعي فيديو ساخرين مدبلجين بصوت أديب ردا على انتقاداته السابقة له، مما أثار موجة من التعليقات على موقع انستغرام.

من جانبه رد الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة “MBC” على مقطعي الفيديو الساخرين برسالة تحت عنوان “عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان: يا أنا يا أنت.. ولو محدش رباك أنا هربيك رفعت قضية وأي فلوس هتيجي ندر عليا هتبرع بيها لمستشفى أبوالريش..”

وقال أديب في البرنامج: “الإنسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في الي ممكن يربيك، وللأسف في ناس بكون حظها وحش لأنها تعودت أن تأخذ الحياة بوجهها وبحسوا إنهم مسنودين، أنا معنديش مشكلة اختلف مع أي حدة على أي حاجة بس لما نوصل لعدم الرباية ده بقه موضوع مش أنا الي باخذ حقي فيه، في قانون في البلد والحمد لله القانون ده جاب الحق لناس الأسبوع الي فات..”

وأضاف: “النهار ده طلبت من المحامي بتاعي الأستاذ طارق جميل سعيد أنه يرفع قضية على محمد رمضان لإساءته لي ونذرت نذر قدام الناس كلها أي فلوس حخدها من محمد رمضان حوديها لمشتفى الأطفال في أبو الريش“.

وكان أديب قد انتقد قبل يومين، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو “يرمي الفلوس” في بركة السباحة، قائلا أن رمضان أصبح “عدو نفسه”.

جاء انتقاد أديب عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة MBC حيث وصف أفعال رمضان بـ “المستفزة” للشعب المصري وأن رمضان يخسر بذلك جزءا من محبيه.

وأشار أديب أن رمضان حاول أن يوصل رسالة مفادها أن الأموال لا تعنيه وذلك بعد خسارته لقضية الطيار أشرف أبو اليسر وتغريمه بمبلغ 6 مليون جنيه.

وكان قد أثار رمضان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو وهو يرمي الأمول في حوض سباحة، ثم نشر فيديو آخر ووهو يرمي الأموال لحيوان مفترس يربيه في منزله.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت في 7 أبريل الجاري، بتغريم الفنان محمد رمضان بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مصري في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد طالب رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه بعد ان استغل الفنان محمد رمضان صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستخدما صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة.

وأكد محامي الفنان محمد رمضان أن الحكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض، ولكن قرار التعويض ليس فيه أي استئناف ولابد من تنفيذه. بحسب Et Arabic

The post محمد رمضان يرد على عمرو أديب بدوبلاج صوتي ساخر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ