عمرو أديب يتوعد بتقديم دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان

احتدم الصراع بين الإعلامي عمرو أديب والممثل محمد رمضان،بعد لقاء ظهر خلاله الأخير عبر برنامج “مساء DMC” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، حيث توعد أديب بتقديم دعوى قضائية ضد رمضان، مؤكدا أنه سيتخذ المسار القانوني ضد هذا الممثل.

كما أشار عمرو أديب إلى أنه سيتنازل عن مبلغ التعويض -إن حكم لصالحه قضائيا- لصالح مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.

وقد هدد أديب الفنان المصري رمضان قائلا “لو كنت فاكر إنك مسنود، فالبلد بها قانون” ووجه حديثهقائلا “أنت لو مش متربي سأربيك.. وسأربيك بالقانون” مشيرا إلى أنه كلف محاميه طارق جميل سعيد لتولي كافة الإجراءات القانونية.

في الوقت الذي نشرت فيها الإعلامية لميس الحديدي (زوجة أديب) تغريدة فور عرض لقاء رمضان، قالت فيها “لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة” والتي فسرت بأنها موجهة إلى رمضان.

وفي المقابل صرح رمضان “أنا لست كيادا” كما أضاف: مش أنا اللي أخد ساعة وأقول طال عمرك” وهو ما فسره البعض بأنه إشارة إلى أديب.

وقد سبق للإعلامي عمرو أديب أن انتقد رمضان في عدة حلقات سابقة من برنامجه “الحكاية” والذي قوبل بسخرية من رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

من جهة ثانية فقد أحدث هذا الممثل الجدل خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد تحقيقه شهرة واسعة في نطاق السينما والدراما التلفزيونية، لكن عرف عنه استعراضه لممتلكاته ومظاهر الثراء والبذخ في حياته، وهو ما يعتبره كثيرون استفزازا لمشاعر الجمهور، بينما استاء كثيرون من رمضان بعد تسببه في فصل الطيار أشرف أبو اليسر قبل عام، بعد نشره مقطع فيديو يتضمن وجوده داخل كابينة الطائرة، وهو ما لا تسمح به قواعد الطيران الدولية.

