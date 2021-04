حمد بن جاسم: ماحصل مؤخرا في الأردن كان مخططاً لتغيير النظام

قال الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، أن الاحداث الأخيرة التي شهدها الأردن كانت تهدف الى استبدال نظام الحكم الأردني الحالي.

جاءت تصريحات حمد بن جاسم المثيرة للجدل على صفحته على تويتر حيث قال: “ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولين الإدارة الأميركية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.. وكان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى ’بالعهد الابراهيمي‘ فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات.. أما آن الأوان لتتوقف هذه المغامرات التي تضعف منطقتنا وتجعل الغير يستخف بنا”.

وأضاف: “إن استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، واستقرار الحكم فيه، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيداً من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا، كما ذكرت في تغريدتي السابقة”.

ويوم أمس ظهر الأمير حمزة لأول مرة بعد الأزمة الأخيرة التي حلت بالعائلة الملكية بالأردن، والتي وُصفت بأنها محاولة للانقلاب على الملك عبد الله الثاني تم إحباطها من قبل القوى الأمنية.

إذ رافق الأمير حمزة بن الحسين، العاهل الأردني عبد الله الثاني، في زيارة أضرحة ملكية أمس الأحد، جنباً إلى جنب مع كل من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بمناسبة حلول مئوية الدولة الأردنية.

كما رافق العاهل الأردني كل من الأمير حسن والأمير فيصل والأمير علي والأمير هاشم والأمير راشد، بحسب سكاي نيوز عربية.

يأتي الظهور الأول للأمير حمزة بعد سلسلة من الحملات التي أطلقها ناشطون ومقربون من الأمير على خلفية اختفائه ورواج أنباء عن إخضاعه للإقامة الجبرية وأيضاً نفيه إلى خارج المملكة.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن تفاصيل القصة الكاملة لـ “ليلة إحباط المؤامرة” في المملكة.

وتحدث الصفدي عن إحباط مخطط استهدف أمن المملكة وزعزعة استقرارها، عبر حلقات تنسيق واسعة ربطت بين ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد الأشراف، وأشخاص آخرين

