هكذا إحتفلت الفنانة إلهام الفضالة بحفيدها الثاني

احتفلت النجمة إلهام الفضالة بإبصار حفيدها من ابنتها الكبرى منى العتيبي، والذي أطلقوا عليه اسم محمد، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بمجيئه، من خلال منشور، شاركته مع المتابعين لها.



ونشرت الفضالة صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “انستغرام”، ظهرت خلالها تحمل حفيدها الثاني بعد ولادته مباشرة، وعلقت على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. رُزِقت بنتي منى بمحمد.. أسأل الله أن ينبته نباتًا حسناً ويجعله من مواليد السعادة”.



وانهالت التعليقات من زملاء وجمهور الفنانة الكويتية على الصورة التي نشرتها، لتهنئتها بحفيدها محمد، داعين الله أن يحفظه لها وأن يجعله من الذرية الصالحة.



وكانت من أول المهنئين لها الإعلامية مي العيدان التي قالت لإلهام: “مليار مبروك الهام يتربى بعزكم شفتي صبرتي والله ارزقج بالولد اللي تبينه الله يحفظه لكم ويجعله من الذريه”، وفقا لموقع النهضة نيوز.

وظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بإطلالة اثارت ضجة واسعه، حيث ظهرت بشكل تصغر سنا واكثر جمالا، من خلال فيديو قصير جداً عبر “إنستغرام” وبدأ شكلها مختلف عن ذلك الذي عرفه الجميع.

وتساءل متابعين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عما إذا خضعت لعملية تجميل جديدة فيما رأى آخرون أن السر يكمن في استخدامها “الفيلتر”.

كما وحقق الفيديو أكثر من 170 ألف إعجاب، وابرز التعليقات جاءت على هذا النحو: و”إي منيح قلتو مين هي أستغفر الله ما عاد ضل حدى على حاله”، و”صغرانة مرة إلهام يعجبني اهتمامها بنفسها” و”غيرت راسها” و”بسبب الفلتر بس لازم على الطبيعة نشوف” و”تهبل ما شاء الله جميلة وتعرف لنفسها”، بحسب موقع لها.

وفي سياق اخر، أثارت الدكتورة خلود، الفاشینیستا الكويتية قلق متابعيها، بعد ظهورها مستلقية على سرير المستشفى ووجهها ملفوف بالشاش.

وظهرت الدكتورة الكويتية خلود في الصورة وهي على سرير الشفاء، وقد لُفّ رأسها، وأنفها، وذلك في أعقاب إجرائها عملية تجميل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت أنها ستجري عمليتين تجميليتين لتعديل أنفها بعدما أجرت مسحة كورونا، وفقا لموقع ليالينا.

وفي سياق آخر، نفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند اليوم السبت الأنباء التي تداولها رواد الشبكات الاجتماعية بخصوص وفاتها بإحدى العيادات الطبية.

وكانت النجمة الإعلامية قد خضعت لعملية تجميل جراحية، حيث تحصلت على جرعة زائدة من البنج قبل العملية.

The post هكذا إحتفلت الفنانة إلهام الفضالة بحفيدها الثاني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ