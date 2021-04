وزير الصحة العراقي يهدد بفرض حظر تجوال شامل

حذر وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، المواطنين عن احتمالية فرض حظر شامل بسبب “عدم الالتزام” بإجراءات الوقاية من كورونا.

وقال وزير الصحة العراقي: “هناك توصيات خاصة لشهر رمضان المبارك، منها أن يكون حظر التجوال من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت، مع السماح للمطاعم في مزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل”.

وتابع بأن “هناك حالات إنسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية”.وصول 50 ألف جرعة من لقاح “فايزر” إلى العراق

وأوضح الوزير أن “عدم الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، سيدفعنا للمضي لفرض إجراءات حظر كامل على أيام غير الجمعة والسبت، ويمكن أن يكون يوم الخميس بضمنها، وباقي الأيام سيكون فيها الحظر من السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا”.

وتابع: “خلال الأيام الثلاث سيسمح أيضا للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران الصمون وغيرها ذات الأهمية لدى المواطن بمزاولة عملها”.

هذا وقد شددت السلطات العراقية، إجراءاتها الاحترازية ضد تفشي كورونا في العراق وخاصة في أحياء العاصمة بغداد، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

كما وجهت السلطات العراقية تحذيرات شديدة اللهجة إلى أصحاب المتاجر وهددت بإغلاق المتاجر التي لم يتلقى موظفوها اللقاح.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور للإجراءات المكثفة في العراق للتصدي لفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان، إذ تم إغلاق مداخل العاصمة بغداد بواسطة كتل خرسانية، تحسباً من إقامة التجمعات في المحافظة لأداء الطقوس الرمضانية.

ويأتي هذا التشديد بالتزامن مع فرض السلطات منذ أسابيع لحظر تجول جزئي اعتباراً من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت إذ سيكون فيهما الإغلاق تام، وأعلنت أنها ستواصل العمل بهذا الحظر خلال شهر رمضان.

توزيع الكتل الاسمنتية على مداخل العاصمة العراقية بغداد جاء بطلب من اللجنة العليا للصحة والبيئة الحكومية، المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، على خلفية الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان قد نشر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيح حول حقيقة غلق مداخل العاصمة بغداد بـ “الكتل الكونكريتية”، بحسب السومرية.

