كشفت قناة “أون” المصرية اليوم الإثنين، عن توقيت عرض مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض على القناة بصورة حصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت القناة أنه بدءًا من يوم الثلاثاء سيتم عرض الحلقات في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وقبل أيام طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل “نسل الأغراب”، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” برومو المسلسل، وأعلن عرضه حصريًا على قناة ON، في شهر رمضان المقبل.

وكان المخرج محمد سامي قد نشر – في وقت سابق – صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتي جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مي عمر، بالإضافة إلى الثنائي أحمد داش، وأحمد مالك.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما، ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك وآخرون.

ويعد مسلسل “نسل الأغراب”، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.

وكان مصدر من فريق عمل مسلسل “نسل الغراب”، للمخرج محمد سامي، أكد أن خلافاً تطور بين المخرج، وعدد كبير من العاملين معه والذين وصل عددهم لنحو 400 موظف، بسبب عدم صرف أجورهم، ليتطور الخلاف إلى حدّ التضارب بالأيدي”.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يقوم ببطولته الفنان أميرة كرارة وأحمد السقا.

يذكر أن “نسل الأغراب” يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، بالإضافة إلي عدد من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

The post تعرف على مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب في شهر رمضان appeared first on Souk Ukkaz News.

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