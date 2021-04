قطر.. التبادل التجاري مع تركيا ينمو بأكثر من 100%

نوه رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بنمو التبادل التجاري مع تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة تزيد على 100%, جاء ذلك خلال اجتماع رئيس غرفة قطر أمس الأحد مع رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد” عبد الرحمن كان.

وأقر رئيس الغرفة إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 1.91 مليار دولار في العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016 كما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين تركيا وقطر والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلا عن إمكانية التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي في إقامة استثمارات مشتركة بالخارج.

في المقابل قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما انعكس بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.

مشيرا إلى وجود مئات الشركات التركية التي تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة.

كما أشار إلى أن القطاع الخاص القطري يرى أن تركيا وجهة استثمارية جاذبة، مؤكدا رغبة رجال الأعمال القطريين في الاستثمار هناك، فضلا عن رغبتهم في إقامة تحالفات مع نظرائهم الأتراك للاستفادة من الخبرات التركية في إقامة استثمارات مشتركة خارج البلدين، خصوصا في القارة الأفريقية التي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية.

من جانبه، صرح رئيس جمعية “موصياد” عبد الرحمن كان إن “الجمعية ترغب في إقامة علاقات تعاون وثيقة مع غرفة قطر، لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال من البلدين، وإقامة شراكات تجارية في مختلف القطاعات”.

وأوضح أن هناك رغبة لدى العديد من رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار في قطاعات مختلفة في قطر، مشيرا إلى أن دراسة أجريت لإنشاء مصنع للصناعات الغذائية في قطر برأس مال قطري تركي مشترك بحيث لا يستهدف السوق القطري فحسب، بل أسواق منطقة الشرق الأوسط.

