السعودية تُفرض عدداً من الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح والعمرة في رمضان

كشفت السلطات السعودية عن الإجراءات الاحترازية بشأن صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال شهر رمضان.

كما كشفت السعودية عن عدد من الإجراءات بشأن العمرة والحرمين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب “المشهد السوداني”.

ولأوضح وزير الشؤون الإسلامية في المملكة، عبداللطيف آل الشيخ، أن صلاة التراويح والقيام يجب أن لا تتجاوز 30 دقيقة في جميع مساجد المملكة.

هذا وقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

بشرط تسليمها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المعدة من قبل رئاسة شؤون الحرمين.

بينما أوضحت الرئاسة أن دخول الحرمين يتطلب التحصين، فيما يستلزم أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول إصدار تصريح من تطبيقي توكلنا واعتمرنا والالتزام بالوقت المحدد”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي السياق متصل، قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته” .

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها”.

وفي السياق أشارت وزارة الحج السعودية إلى حددت إصدار نصاريح العمرة و الزيارة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم عن طريق تطبيقات ” توكلنا ” و ” اعتمرنا ” .

حيث أكدت وزارة الحج أن إصدار التصريحات ستنحصر في تطبيقي ” اعتمرنا” و ” توكلنا ” في نسختهما المحدثة ، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية .

و بينّت أن ” الهدف من تشغيل التطبيقين هو مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له ” .

هذا و كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تصاريح أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ستمنح للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد كورونا.

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