وزير الداخلية الأردني بوجه بإغلاق جميع المطاعم نهار رمضان

وجه وزير الداخلية مازن الفرايه، الجهات المختصة بعدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار وإغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وطالب وزير الخارجية الأردني بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل.

كما وفرضت الوزارة آلية العمل مخصصة لوزارة السياحة والآثار بخصوص عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على إراضي المملكة إلى عدم المساس بحرمة الشهر الفضيل والالتزام بالآداب العامة وعدم خدش مشاعر الصائمين، وفقا لوكالة الصحافة المستقلة.

اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد بلغ أكثر من 400 ألف.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أن :”431 ألفا و301 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 120 ألفا و290 شخصا.

وافادة وكالة عمون الأردنية أن عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة الأردنية لتلقي اللقاح وصل إلى مليون و114 ألفاً و975 شخصا.

كشفت الحكومة الأردنية، أنها سوف تعلن الاثنين المقبل عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان المبارك، التي تشمل السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام”، ومن المرجح أن تكون المغرب والفجر.

ومن جانبة، لفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إلى أن:” صلاة التراويح ليست من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان إلى المساجد، وذلك تيمناً بكل دول الجوار العربي والإسلامي”.

وأكد الوزير، أن من ضمن الإجراءات التي من الممكن الإعلان عنها، السماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، وإجراءات أخرى حول المنشآت السياحية، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

ومن الشأن الأردني، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه قلق وحصل انتقاد أممي مما يشهده الأردن حول قضية الأمير حمزة والاعتقالات التي تمت السبت الماضي.

وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام، إنه حدث انتقاد أممي وأنه “ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا”.

وأضاف: “ونشعر بالقلق من غياب الشفافية حول الاعتقالات” في الأردن.

