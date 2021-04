ولاية الجزيرة تُعاني من تدني الخدمات بمركز عزل كورونا

أفادت مصادر عن تردي الخدمات بمركز عزل كورونا بولاية الجزيرة، وتحديداً في مستشفى “النبت” بود مدني.

وبحسب المصادر فإن ذلك يعود إلى عدم توفر المستهلكات الطبية في العناية المركزة، فضلاً عن انقطاع الكمامات والقفازات في بعض الأحيان، وفقاً لما جاء في موقع “الراكوبة نيوز”.

هذا إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي الذي يزيد من المعاناة المرضى والكادر الطبي.

فيما بدأت المطالبات بضرورة تدخل الصحة الاتحادية للوقوف على أوضاع مرضى كورونا بولاية الجزيرة.

وفي السياق أعلنت الصحة في ولاية الجزيرة، في تقريرها الوبائي الخاص بجائحة كورونا، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت ولاية الجزيرة حالة وفاة واحدة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات بكورونا في الجزيرة في الفترة ما بين 22 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 قد وصل إلى 1443 إصابة، فيما توفى في هذه الفترة 954 حالة وفاة.

ومن جهته ناشد مدير عام وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من فيروس كورونا.

وبدوره كشف وزير الصحة السوداني عمر النجيب، السبت، عن وفاة ثلاثة مرضى بمركز عزل كورونا بالخرطوم بسبب عطل التيار الكهربائي، نافيًا أن يكون السبب انقطاع في الكهرباء.

وقال النجيب في مؤتمر صحفي إن عطل التيار الكهربائي كاد أن يؤدي بحياة 6 مرضى مصابين بكورونا داخل مركز العزل، وتم إنقاذ 3 آخرين ونقلهم إلى مركز عزل آخر، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

وطالب الوزير من وزارة الصحة بالخرطوم تجنب حدوث أعطال في التيار الكهرباء مستقبلًا، لافتًا إلى وجود معاناة حقيقة داخل المراكز الصحية والمستشفيات جراء أزمة الكهرباء الخانقة.

وأكد النجيب أن البلاد قد تعود إلى حالة الإغلاق العام في حال لم يلتزم المواطنون بالتوجيهات الصادرة عن لجنة الطوارئ الصحية بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأوضح أن مخاطر الإغلاق العام ستكون وخيمة على المواطنين سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وأن وزارة التربية والتعليم لديها مخاوف من إمكانية إغلاق البلاد لكونها ستؤثر بصورة مباشرة على التقويم الدراسي مما قد يؤدي إلى فشله.

