يحل ريال مدريد يوم الأربعاء القادم ضيف ليفربول لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن الملكي من الانتصار ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها إن لاعب خط وس ريال مدريد فيدي فالفيردي تحيط حوله شكوك كبيرة للمشاركة في لقاء ليفربول، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقته في مباراة الكلاسيكو السبت الماضي.

وأوضحت أن فالفيردي بذل مجهودات محدودة داخل المنشآت التدريبية للنادي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية، وتبدو مشاركته أمام الليفر تحيط بها الشكوك.

وكشفت أن الظهير الأيمن داني كارفاخال، مهدد هو الآخر عن الغياب، رغمًا عن تدربه مؤخرًا داخل صالة الألعاب الرياضية، والتدرب بمفرده على العشب.

ولفتت الصحيفة أن النجم إيدين هازارد، شارك مؤخرًا في التدريبات الجماعية بلا مشاكل، وأن إشراكه في قائمة ريال مدريد أمام ليفربول يعد بيد المدرب زين الدين زيدان وحده.

وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع ريال مدريد مع ليفربول بفوز النادي الإسباني بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .

شهد الشوط الأول من المباراة تقدم للنادي الملكي بهدفين نظيفين ،الأول عن طريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27، والثاني حمل توقيع ماركو أسينسيو عند الدقيقة 36 .

وخلال الشوط الثاني ، تألق المصري محمد صلاح وقلص الفارق لصالح ليفربول عند الدقيقة 55 ،ليعود فينسيوس ليسجل ثاني أهدافه في المباراة وثالث أهداف اللوس بلانكوس عند الدقيقة 65.

وفي سياق أخر أكد تقرير صحفي إسباني أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حدد وجهته في الموسم المقبل وتألق هالاند بشكل لافت للنظر هذا الموسم مع دورتموند، وأصبح هدفًا لعمالقة أوروبا في الصيف المقبل.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن هالاند يرغب في الانتقال لريال مدريد في يونيو المقبل، حسبما أوضح (كووورة العربي).

ومن المعروف، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل صيف 2022 وبالتالي، إذا أراد ريال مدريد تحقيق رغبة هالاند وحسم الصفقة هذا الصيف، فعليه أن يلبي طلبات دورتموند.

The post شكوك كبيرة حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد أمام ليفربول appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ