مجلس النواب الأردني يوضح ما جرى تحت قبة المجلس مع الخصاونة

بعد تناقل وسائل إعلام أردنية أنباء عن وقوع مشادات كلامية بين بعض النواب ورئيس الوزراء الأردني، خرج مجلس النواب الأردني ليوضح ما حصل تحت قبة البرلمان.

إذ نفى مجلس النواب الأردني ما تم تداوله عن وقوع مشادات بين النواب ورئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في الاجتماع المغلق الذي تم اليوم الاثنين، والذي ناقش أزمة ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بحسب RT.

وأوضح مجلس النواب الأردني أن ما حدث هو مداخلات نيابية بعضها كانت تساؤلات للخصاونة وأخرى تؤكد على أهمية التكاتف الوطني في وجه الفتنة الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

​ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع تأكيد بعض وسائل الإعلام الأردنية على أن لقاء الخصاونة مع النواب تخلله مشادات كلامية، ومغادرة عدد من النواب للقاعة.

وخلال كلمة الخصاونة تحت قبة مجلس النواب الأردني وأمام النواب الأردنيين أكد أن باسم عوض الله كان له اتصالات مع الأمير حمزة وجرى التنسيق بينهما منذ أكثر من سنة، وجرى تحريض الأمير ضد الملك ومخالفة الدستور، وذكر الخصاونة أنه كانت هناك تحركات وزيارات للأمير حمزة من قبل باسم عوض الله.

وكان قد ظهر الأمير حمزة لأول مرة بعد الأزمة الأخيرة التي حلت بالعائلة الملكية بالأردن، والتي وُصفت بأنها محاولة للانقلاب على الملك عبد الله الثاني تم إحباطها من قبل القوى الأمنية.

إذ رافق الأمير حمزة بن الحسين، العاهل الأردني عبد الله الثاني، في زيارة أضرحة ملكية اليوم الأحد، جنباً إلى جنب مع كل من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بمناسبة حلول مئوية الدولة الأردنية.

كما رافق العاهل الأردني كل من الأمير حسن والأمير فيصل والأمير علي والأمير هاشم والأمير راشد.

يأتي الظهور الأول للأمير حمزة بعد سلسلة من الحملات التي أطلقها ناشطون ومقربون من الأمير على خلفية اختفائه ورواج أنباء عن إخضاعه للإقامة الجبرية وأيضاً نفيه إلى خارج المملكة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأردنيين المقيمين في منطقة دابوق، وهي المنطقة التي يسكن فيها الأمير حمزة عبر حساباتهم على “تويتر” أنباء عن وجود “تشويش” في خدمة الإنترنت، وحركة طيران مروحي طوال الليل غير اعتيادية.

كما تداولت مواقع إعلامية دولية أنباء عن فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة الأمر الذي رفضه الأمير خلال تسجيل صوتي له قال فيه: “أكيد مش رح ألتزم لما يقلك ممنوع تطلع وممنوع تغرد وممنوع تتواصل مع الناس وبس مسموح لك تشوف العائلة”..

