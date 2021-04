سوريا.. توقف محطة مياه الحسكة عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن محطة مياه “علوك” المغذية للمدينة خرجت من الخدمة نتيجة حريق في محطة كهرباء الدرباسية.

وأوضحت الشركة أن الحريق اندلع في محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ضمن صالة خلايا الـ20، حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وأوضحت أنه “تم فصل التغذية عن محطة مياه الحسكة والسيطرة على الحريق” وأنها تقوم الآن بتقييم الأضرار “للبدء بعملية الاصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن”.

وأشارت إلى أن خروج المحطة عن الخدمة حاليا تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن محطة مياه آبار “علوك” كونها تتغذى عن طريق محطة تحويل كهرباء الدرباسية.

وقالت الشركة إن المحطة “تعد المصدر الوحيد للكهرباء بعد خروج محطة تحويل كهرباء رأس العين عن الخدمة منذ بداية العدوان التركي”.

في الأثناء، لليوم الخامس على التوالي، قطعت ميليشيا “قسد” الكهرباء عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة وطالبت الأهالي بدفع مبالغ مالية لإعادتها.

وقطع عناصر ميليشيا “قسد” الكهرباء عن الحي بحجة عدم دفع الأهالي لهم ما يسمى بـ “هيئة الطاقة”.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الأهالي قاموا بدفع جزء من المبلغ لاستعادة التيار الكهربائي، إلا أن الميليشيا ما زالت مستمرة بقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبالغ.

إلى ذلك قامت الميليشيا بقطع التيار عن أهالي حي مشيرفة بمدينة الحسكة في الشهر الماضي ولم تقم بإعادة التيار حتى تسديد المبالغ، وذلك وفقاً “لسانا“.

وفي شأن الكهرباء، تسببت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة حمص منذ أمس الجمعة، بحدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر المنخفض والمتوسط في الشبكة الكهربائية بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد مدير عام الشركة العامة لكهرباء حمص المهندس صالح عمران، بأن أضرار الشبكة الكهربائية تنوعت بين انهيار الأبراج وتقطع الخطوط، كما طالت 23 خط توتر متوسط في حمص وريفها، إضافةً إلى انهيار برج خط العريضة .

ولفت عمران إلى أن أعطال التوتر المنخفض توزعت على مختلف المناطق بينها برج مائل في شارع بيت الطويل بالمدينة.

كما أوضح عمران أن الورشات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لصيانة الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للخدمة مبيناً أنه تمت صيانة 9 خطوط توتر متوسط، وهي “المزينة والزارة والناصرة والمزدوج 1 وجب صده والزيوت وعشيرة وزيدل والمشرفة”، إضافةً إلى العديد من الأعطال على خطوط التوتر المنخفض.

The post سوريا.. توقف محطة مياه الحسكة عن الخدمة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ