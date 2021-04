نتنياهو: النظام الإيراني هو أكبر تهديد في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنها لا تزال تمثل تهديدا لهم وللعالم بأسره، في وقت تعهّد فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بدعم أمن إسرائيل.

وقد اعتبر نتنياهو أن طهران تواصل دعم من وصفهم بـ”الإرهابيين” في 5 قارات وتستمر في برنامجها النووي،. ولن تستسلم عن سعيها للحصول على أسلحة نووية وصواريخ لإيصالها.

مضيفا في مؤتمر صحفي مع أوستن اليوم الاثنين أن سياسته بوصفه رئيس وزراء لإسرائيل واضحة،. وتتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك إمكانات نووية تجعلها تحقق أهدافها في إبادة إسرائيل.

كما شدد على عزمهم الاستمرار في الدفاع عن أنفسهم ضد “العدوان والإرهاب الإيراني”، حسب قوله.

من جهته ، جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تعهّد الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري في المنطقة.

وأعرب أوستن عن ثقته في إمكانية رسم الولايات المتحدة وإسرائيل طريقا لسلام دائم ومستقر في المنطقة، حسب تعبيره.

حيث بيّن أن الروابط القوية والقريبة التي تجمع الولايات المتحدة مع إسرائيل .مركزية لاستقرار المنطقة والأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على ضرورة استمرار العمل معا ,.لتحسين الشراكة الإستراتيجية الأميركية الإسرائيلية.

كما ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه ناقش خلال زيارته طرق توسيع وتعميق العلاقات الدفاعية في مواجهة التهديدات الإقليمية وغيرها من التحديات الأمنية.

