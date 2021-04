الفنانة أحلام تثير الجدل بعد استضافتها الشيف بوراك في منزلها

أثارت الفنانة أحلام جدلاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لفيديو يجمعها بالشيف التركي الشهير بوراك، من داخل منزلها في دبي.

ليتضح لاحقا أن الفنانة أحلام الشامسي استقبلت الشيف بوراك في منزلها، احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها لولوة.

وشاركت الفنانة أحلام متابعيها على تطبيق سناب شات بفيديوهات من هذه الزيارة التي أعد خلالها طبق كبير من ورق العنب، والتي أثارت إعجاب أحلام بشكلها ورائحتها، ومازحت الشيف بوراك لإبعاد نظره عن الطبق من أجل تذوق قطعة من الطبق أثناء التحضير.

وانهالت على الفنانة أحلام الانتقادات، بسبب طريقة تناولها للطعام، فمنهم من وصفها بالعفوية والبساطة، ومنهم من رأى في طريقة تناولها للطعام أنها مخجلة ومعيبة وغير مقبولة، منتقدين إطعام بوراك لأحلام بيده، بحسب المصري اليوم.

وفي سياق آخر، أشعلت الفنانة الإماراتية المثيرة للجدل أحلام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد كتابتها تغريدة تتحدث عن أول راتب تتقاضاه في حياتها قبل دخولها عالم الفن.

وكشفت الفنانة أحلام كذلك عن أول وظيفة في حياتها، وذلك ردًا منها على الصحفية السعودية سحر أبو شاهين، حيث اعتبرت الأخيرة أن أول راتب يتقاضاه الشخص من أول وظيفة ليس مهمًا بقدر أهمية الخبرة في مجاله حتى يتمكن من الحصول على فرص أفضل.

وقالت أحلام عبر تغريدتها أنها بدأت حياتها العملية كمدرسة في أحد المعاهد حتى تتمكن من أن تعول عائلتها، وكشفت بأنها في ذلك الوقت كانت تتقاضى مبلغ ألف ريال.

التغريدة التي كتبتها أحلام عن حياتها الخاصة قبل أن تبدأ رحلة الشهرة والنجومية في العالم الفني والثراء، وجدت ردود أفعال واسعة من قبل المتداخلين.

وقالت صاحبة الحساب “حلم السراب”: يفكرون الإنسان يولد بملعقة من ذهب، المميزون في هذه الحياة بدايتهم كانت صعبه وتحملوا الكثير حتى يصلوا إلى ما هم عليه، لابد من التعب والصبر”.

أما المغرد محمد فقد علق بسخرية قائلًا: “أنا مثلك البداية ألف ريال.. الفرق بيننا إنك صرتي مليارديرة ما شاء الله وأنا باقي على الألف ريال مو شرط تكون النهاية سعيدة دائماً”.

مغردة أخرى قالت: “حتى أصبحت فنانة عظيمة بكل المقاييس الله يطول في عمرك ونشوف نجاحات مستمرة”.

