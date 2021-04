الصحة العالمية: كورونا بعيدة عن نهايتها.. والإصابات مستمرة بالارتفاع

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبيريسوس، الإثنين، إن في الأسابيع الأخيرة هناك زيادة لمعدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤكداً أن إنتهاء الوباء مازال طويلاً.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي نقله موقع “سبوتنيك”: “كان الأسبوع الماضي رابع أعلى عدد من الحالات يسجل في أسبوع واحد حتى الآن، وشهدت العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادات كبيرة في الحالات، هذا على الرغم من حقيقة أنه أعطي حتى الآن أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم”.

وأكد تيدروس: “أن الارتباك والرضا عن الذات في معالجة “كوفيد -19” يعني أن الوباء لم ينته بعد، لكن يمكن السيطرة عليه في شهور من خلال إجراءات مثبتة في مجال الصحة العامة“.

وتابع: إنه “نحن أيضا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات يعاد فتحها ويستأنف السفر والتجارة، لكن في الوقت الحالي، تفيض وحدات العناية المركزة في العديد من البلدان ويموت الناس، ويمكن تجنب ذلك تماما”.

وأردف تيدروس: إن “جائحة كوفيد- 19 ما زالت بعيدة عن نهايتها، لكن لدينا العديد من الأسباب للتفاؤل، ويظهر الانخفاض في الحالات والوفيات خلال الشهرين الأولين من العام أنه يمكن إيقاف هذا الفيروس ومتغيراته”.

من جانبه، أعلن في وقت سابق هانز كلوغ، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن هذا العام سيبقى هنالك وجود لفيروس كورونا، لكنه تنبأ أن يبدأ الوباء بالأنتهاء أوائل السنة القادمة.

وتحدث هانز كلوغ، خلال لقاء مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية نقله موقع RT: “أنطلق من افتراض أن عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس كورونا، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك، أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات”.

وقال كلوغ مشدداً على ضرورة التضامن الأوروبي: “لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية باللقاح، بينما لا يجري تطعيم في مناطق أخرى”.

وبيّن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في اوروبا أنه من المهم جدا معرفة كيف ومتى سترفع البلدان قيود الإغلاق، محذراً “إذا حدث كل شيء بسرعة كبيرة، فسوف نعود إلى البداية”.

وأكد كلوغ على الحث بالتحلي بالصبر في موضوع التطعيم، قائلاً: “في البداية دائما الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة”، وتابع “الأمر الذي لا مفر منه على ما يبدو هو حقيقة أن المواطنين في أوروبا سيحصلون على جوازات سفر تطعيم في الصيف، على الرغم من أن هذه ليست توصية من منظمة الصحة العالمية”.

