تمديد حظر التجوال في العراق لنهاية شهر رمضان

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، استمرار حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان الكريم.

وتعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع، وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر، والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين، بحسب وكالة أنباء العراق “واع”، اليوم الأربعاء.

وناقشت اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عبر دائرة تلفزيونية، القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق وما يشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة.

وقررت اللجنة تقديم الدعم للجهود المبذولة من قبل الملاكات الصحية والمساهمين بحماية الشعب العراقي من فايروس كورونا والتوجيه بإعداد ورقة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ هذا القرار حيز التنفيذ .

وبحثت اللجنة الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين، وإجراءات الملاحة التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة .

كما قررت اللجنة العليا استثناء عدد من المسؤولين والموظفين العاملين في وزارتي الزراعة والتجارة من اجراءات حظر التجوال .

ودعت الحكومة العراقية ووزارة الصحة إلى تغيير خططها بخصوص حث المواطن على الالتزام بالتعليمات الصحية وأوقات الحظر وزيادة الوعي بضرورة سرعة التطعيم بلقاح كورونا”.

وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت السلطات حظر التجوال الجزئي والشامل بالتزامن مع تسجيل حالات إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا وتزايد أعداد الإصابات اليومية.وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 932 ألفا و899 إصابة، بينها 14 ألفا و757 وفاة، و820 ألفا و532 حالة شفاء.