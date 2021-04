بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوضع الراهن في ليبيا.

والتقى أكار مع الدبيبة على هامش زيارة يجريها الأخير إلى أنقرة، لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأفاد أكار خلال اللقاء أن تركيا تهدف للمساهمة في تشكيل ليبيا موحدة إقليميا وسياسيا، وتنعم بالسلام والاستقرار، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات والتدريبات والدعم الاستشاري في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين.

وأوضح أنهم سيقدمون الدعم اللازم من أجل ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة.

تجدر الإشارة إلى أن الدبيبة يتولى مهام وزير الدفاع إلى جانب رئاسته لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

والإثنين، وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

حيث نقلت وكالة الأناضول عن الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة قوله أن ”وفد يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة ، سيزور تركيا الإثنين”.

و في وقت سابق قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي : “سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

كما شدد المنفي على “أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار” .

كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة ، سيقوم بإجراء جولة في عدد من دول الخليج.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن جولة الدبيبة تبدأ بالكويت ومن ثم الإمارات والسعودية بحسب “العربية”.

وتأتي جولة الدبيبة وفقاً لعدد من وسائل الإعلام الليبية في إطار مساعي رئيس الحكومة الليبية لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج.

The post الدبيبة يبحث مع وزير الدفاع التركي مستجدات الأوضاع في ليبيا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ